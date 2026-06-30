“Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul

Florentino Perez face tot posibilul pentru a realiza transferul verii la Real Madrid. Este vorba despre Michael Olise, jucătorul lui Bayern Munchen, care traversează o perioadă foarte bună la Cupa Mondială, alături de naţionala Franţei.

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Francezii joacă la noapte, de la ora 00:00, împotriva Suediei, în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. În tot acest timp, Real Madrid continuă cursa pentru transferul vedetei de la Munchen.

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Real Madrid vrea să doboare recordul! Pune la bătaie peste 200 de milioane pentru Michael Olise

Spaniolii au aflat cum încearcă Real Madrid să o convingă pe Bayern Munchen să îi dea drumul francezului. “Ofertă scandaloasă”, au titrat cei de la sport.es, care au descoperit şi sumele puse la bătaie de madrileni.

Florentino Perez pune la bătaie 190 de milioane de euro, sumă fixă de transfer, pentru Michael Olise. Sunt incluse alte 33 de milioane, sub formă de bonusuri. În cazul în care se vor plăti aceste bonusuri, suma va ajunge la 223 de milioane de euro, devenind cea mai mare sumă de transfer din istorie.

Rămâne de văzut dacă Bayern Munchen va ceda atunci când va primi această ofertă, în condiţiile în care preşedintele bavarezilor, Herbert Hainer, îi transmitea recent un mesaj preşedintelui lui Real Madrid: “Dacă Florentino Perez vrea să facă o ofertă, să nu se obosească, pentru că n-are rost. Nu suntem un club care vinde jucători”.