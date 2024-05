A fost dat afară de Gigi Becali şi a ajuns campion în afara României! Ar putea să o întâlnească pe FCSB în Europa! - Antena Sport

A fost dat afară de Gigi Becali şi a ajuns campion în afara României! Fostul jucător al FCSB-ului trece prin momente foarte frumoase.

Marco Dulca a luat campionatul în Slovenia cu Celje! El ar putea să o întâlnească pe FCSB în Liga Campionilor.

“Nu am niciun regret. Am învățat ce am avut de învățat și chiar dacă nu am jucat prea mult a fost o experiență bună. Mi-aș fi dorit să joc mai mult dar nu a fost să fie. Am amintiri plăcute, am fost în Conference League, cu Anderlecht, West Ham, am avut ce învăța”, a declarat Marco Dulca pentru prosport.ro.