"A fost înzestrat de tăticu' și mămica" Luca Băsceanu este noua „perlă” a lui Gică Hagi! „Regele”, val de laude pentru jucător - Antena Sport

„S-a văzut o experiență mai mare, am făcut multe schimbări, veneam după o deplasare foarte grea. Ne-am riscat, a trebuit să le dau minute și celor care nu au jucat mult. Unii au confirmat, alții mai puțin.

După victoria cu Unirea Alba Iulia, Gică Hagi a venit cu un val de laude pentru Luca Băsceanu. „Regele” a spus că mijlocașul este talentat și că nu are probleme pe fazele ofensive, însă a spus că acesta trebuie să își îmbunătățească și jocul defensiv.

Știam că vom întâlni o echipă grea, disciplinată tactic, puternică fizic. Știam că va fi dificil și la fazele fixe, e o echipă capabilă să marcheze. Știam cum i-au bătut pe Sepsi.

Cred că am pregătit meciul bine, am stat bine la fazele fixe, cred că de asta am câștigat meciul.

(n.r. despre Luca Băsceanu) El a fost cel mai bun din academie, a fost campion național, mai are unele lucruri, trebuie să crească, dar cred eu că în plan ofensiv a fost înzestrat de tăticu’ și mămica! Trebuie să interpreteze jocul mai bine defensiv, dar este un jucător ofensiv foarte bun.