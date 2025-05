De ce a semnat Denis Alibec cu FCSB. Mărturia fotbalistului: "Două lucruri mai am de făcut în viaţă" - Antena Sport

Gigi Becali a dat lovitura verii. Latifundiarul din Pipera l-a convins pe Denis Alibec să semneze cu FCSB şi să îi facă concurenţă lui Daniel Bîrligea, unul dintre cei mai importanţi jucători ai campioanei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec s-a întors la FCSB în speranţa că se va califica în Champions League cu echipa lui Gigi Becali. După anunţul latifundiarului din Pipera, atacantul a spus ce obiective are la noua sa echipă.

Obiectivele lui Denis Alibec la FCSB

Denis Alibec este prezent în cantonamentul echipei naţionale pentru meciurile cu Austria şi Cipru. Atacantul a dezvăluit motivele pentru care s-a întors la echipa lui Gigi Becali. Vrea să joace în Champions League în această toamnă şi să prindă World Cup 2026 cu naţionala lui Mircea Lucescu. ”Am trăit cam tot ce-am visat în fotbal până acum și cam tot ce se putea face. Am jucat prin străinătate, am fost și la cluburi mari ca Inter Milano, am ajuns și prin fotbalul arab, am ajuns la națională, am fost la două turnee finale, EURO 2016 și EURO 2024, am jucat și aici de fiecare dată.

Am prins și grupe de cupe europene, am fost cu CFR Cluj în Conference, cu Astra și FCSB în grupele Europa League. Două lucruri mai am de făcut în viață, dacă-mi ajută Dumnezeu: să prind un Mondial cu România și să joc în Liga Campionilor! Asta îmi mai doresc și pot să spun că sunt total împlinit ca fotbalist.

De-aia am și ales să merg la FCSB, chiar n-a fost vorba de bani vreun moment. Echipa are acum forță, sunt atâția jucători buni, eu chiar cred că putem să mergem în grupa Ligii Campionilor”, a spus Alibec potrivit prosport.ro.