A început revoluția la o echipă din Liga 1! Doi jucători sunt OUT - Antena Sport

Ahmed a bifat 10 partide de Superliga în tricoul echipei noastre, perioadă în care a marcat un gol (pe terenul Universității Craiova). Bani, care poate juca atât în flancurile atacului, cât și în spatele vârfului, are prezențe la naționalele Under 16, Under 17, Under 19, Under 20 și Under 21 ale țării noastre.

Îi mulțumim pentru scurta perioadă petrecută la Galați și îi urăm să aibă parte de mari satisfacții în următoarele challenge-uri ale carierei”, au notat reprezentanții Oțelului.

În momentul de față, Ahmed Bani este cotat la suma de 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.