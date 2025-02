Adrian Mutu, cuvinte uriaşe despre noua "perlă" a lui Gigi Becali: "Are ceva aparte şi tupeul necesar!" - Antena Sport

Adrian Mutu a avut cuvinte de laudă pentru noua „perlă” a lui Gigi Becali. Mutu e de părere că Andrei Gheorghiţă poate deveni un jucător important pentru fotbalul românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Gheorghiţă a debutat la FCSB în partida câştigată cu Sepsi, scor 3-0, iar prestaţia sa a fost una apreciată, inclusiv de Gigi Becali. Gheorghiţă a atras atenţia şi la declaraţii, în momentul în care a fost întrebat despre Rapid.

Adrian Mutu, cuvinte uriaşe despre noua „perlă” a lui Gigi Becali

„Pe Gheorghiță l-am văzut jucând doar în prima repriză, inclusiv pasa aceea cu călcâiul. În primele minute a dat pasa aceea frumoasă la gol. Pentru moment este bine, ideea e că majoritatea au început bine când au venit, însă el are nevoie de continuitate.

E un jucător interesant, are ceva aparte.. Are și tupeul necesar, pentru că am văzut și la declarații că vorbea de Rapid. Mi-a plăcut ce a spus și modul în care a făcut-o. A ieșit inteligent din discuția cu Rapidul, pentru că era un subiect sensibil. Se știe rivalitatea dintre FCSB și Rapid, nu trebuie să o mai spun eu aici. Mi s-a părut abil, de asta am remarcat asta aici”, a spus Adrian Mutu la fanatik.ro.

Mihai Stoica, uluit de discursul lui Andrei Gheorghiţă când a fost întrebat de Rapid

Mihai Stoica a rămas uluit după ce a auzit discursul lui Andrei Gheorghiţă. Noul transfer al campioanei a crescut în Giuleşti şi chiar a mers la meciurile Rapidului. Gheorghiţă a spus că este o onoare că a ajuns la campioana României şi că va da totul pe teren pentru FCSB. Mihai Stoica s-a declarat uimit de discursul tânărului jucător.