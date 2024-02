Adrian Mutu, după CFR Cluj - Dinamo 4-0: "A fost un meci cu o echipă de care ne era frică!" - Antena Sport

Adrian Mutu a fost în culmea fericirii după CFR Cluj – Dinamo 4-0

Antrenorul ardelenilor crede că echipa sa poate să lupte în continuare la titlu Adrian Mutu a fost în culmea fericirii după CFR Cluj – Dinamo 4-0. Antrenorul ardelenilor crede că echipa sa poate să lupte în continuare la titlu.

Adrian Mutu nu a avut milă de fosta sa echipă şi i-a administrat o „corecţie” dură. Bîrligea, Muhar şi Otele, cu o dublă, au adus cea mai clară victorie din mandatul lui Mutu.

Adrian Mutu, după CFR Cluj – Dinamo 4-0

„Sunt mulţumit de joc, mă bucur că nu am primit gol. Este un lucru important pentru moralul nostru. În primul rând, sunt cele 3 puncte câştigate. Nu e vorba de ce le-am spus la pauză. Ei au urmat o strategie pe care am avut-o. Încet – încet i-am deschis şi am pus presiune pe ei. De când am venit, avem 13 goluri. Suntem atacul cel mai bun din ţară şi a doua apărare. Important e să avem continuitate. Mă bucură că au dat gol şi că ajută echipa.