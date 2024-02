Adrian Mutu e convins că nu va fi înjurat de fanii dinamovişti: "Am fost acolo, am câştigat cu Dinamo!" Probleme de lot la CFR - Antena Sport

Adrian Mutu e convins că nu va fi înjurat de fanii dinamovişti

Discursul lui Mutu înainte de CFR Cluj – Dinamo Adrian Mutu e convins că nu va fi înjurat de fanii dinamovişti, având în vedere trecutul său la echipa din Ştefan cel Mare. Mutu a antrenat în Liga 1 pe Rapid, una din marile rivale ale dinamoviştilor.

Mutu se aşteaptă la o reacţie civilizată din partea fanilor dinamovişti, la derby-ul din Gruia. Mai mult, antrenorul de la CFR Cluj a spus că vrea ca Dinamo să se salveze de la retrogradare, deşi vrea să o bată ca să nu piardă contactul cu Rapid.

„Nu ar avea de ce să mă primească în altfel decât bine (n.r. fanii lui Dinamo). Am fost la Dinamo, am câștigat cu Dinamo. M-aș bucura pentru ei să se salveze de la retrogradare. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo, dar de o Dinamo puternică pentru a anima și mai mult fotbalul nostru.