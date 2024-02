Mircea Lucescu îi poartă noroc lui Dinamo! Zeljko Kopic, cât se poate de sincer: „ E deja o tradiție să fie alături de noi” - Antena Sport

Mircea Lucescu a spus totul despre prezenţa la antrenamentele lui Dinamo

Mircea Lucescu a spus totul despre prezenţa la antrenamentele lui Dinamo. Il Luce nu se va implica la clubul său de suflet, dar încearcă să ajute echipa prin simpla sa prezenţă.

„Am simțit, știu asta, este un moment dificil pentru Dinamo. Mi-aș dori foarte tare ca echipa să se salveze de la retrogradare, dar v-aș ruga să nu folosiți aceste vizite ale mele cum că m-aș implica la Dinamo. N-are deloc legătură cu asta, nu vreau să creez iluzii.

Am fost o dată, mi s-a solicitat să mai vin o dată. știți cum sunt superstițiile în fotbal, în viață. Am considerat că e bine după succes să mai apar o dată, în fotbal e bine să legi victoriile. Iar dacă a funcționat ceva bine, atunci hai să o mai facem o dată!

Din respect pentru Dinamo, de drag, la experiența mea am realizat că este un moment oportun. Ce să fac? Să stau în casă? Să nu ajut cum pot, cu experiența mea? Am fost la meci și la Rapid, nu e nicio problemă. Acum câțiva ani am fost și la Steaua (n.red FCSB), mi-a sărit toată presa în cap. Că de ce?! Eu sunt disponibil pentru oamenii din fotbal care mă solicită.

Am considerat mereu că este obligația mea să fiu alături de cei în dificultate. Și dacă pot ajuta cu energie, cu un sfat… Acum, cei de la Dinamo trebuie să se adune, să se strângă unul lângă celălalt pentru a realiza ceva, fiindcă duc o luptă extraordinară”, a spus Lucescu, citat de gsp.ro.