"Afacere bună" Helmut Duckadam laudă transferul lui Marius Ștefănescu la FCSB! Mesaj direct după lovitura reușită de Gigi Becali - Antena Sport

Helmut Duckadam laudă transferul lui Marius Ștefănescu la FCSB! Helmut Duckadam, în timpul unui interviu/ AntenaSport Helmut Duckadam laudă transferul lui Marius Ștefănescu la FCSB! „Eroul de la Sevilla" a vorbit despre lovitura reușită de Gigi Becali, în această perioadă de mercato. Patronul de la FCSB l-a transferat pe Marius Ștefănescu, chiar dacă Laszlo Dioszegi spunea că mijlocașul nu va ajunge niciodată la echipa roș-albastră. 1,3 milioane de euro ar fi plătit Becali pentru jucătorul de la Sepsi. Helmut Duckadam laudă transferul lui Marius Ștefănescu la FCSB! Fostul mare portar este de părere că Gigi Becali a reușit o „afacere bună" și că Marius Ștefănescu este un jucător bun pentru FCSB. De asemenea, Duckadam a numit mutarea reușită de campioana României drept „cel mai spectaculos transfer". "Din punctul meu de vedere, e cel mai spectaculos de până acum. De afară nu reușim să aducem jucători de valoare, pentru că nu ne permit bugetele echipelor și atunci facem transferuri între noi.

Până acum mi se pare cel mai spectaculos transfer. E o sumă foarte mare pentru campionatul României. S-au mai dat astfel de sume, dar nu în ultima perioadă. Mi se pare un transfer bun.

E un jucător care poate face diferența în unele momente. FCSB a făcut o afacere bună, iar Ștefănescu nu putea să rateze această șansă. Am auzit că este un contract pe cinci ani, cu 20 de mii de euro pe lună”, a spus Helmut Duckadam, la digisport.ro.

Laszlo Dioszegi, dezvăluiri incredibile despre modul prin care Marius Ştefănescu a ajuns la FCSB

„Vă daţi seama ce nopţi şi ce zile am avut. De vreun an ştim că Ştefănescu vrea să plece de la noi. Noi nu ştiam unde vrea să plece, dar mi-a spus că vrea să plece la o echipă mai mare decât noi. Eu am aşteptat oferte, dar din păcate nu a venit nimic la noi.

Chiar regret şi recunosc că am greşit… nu am crezut tot ce s-a vehiculat în acel moment în presă, despre cartonaşele galbene. Eu trebuia să apăr jucătorul şi să apăr clubul. Noi avem o zicală, primul este clubul, al doilea este echipa de fotbal şi al treilea sunt jucătorii individual. Nu vreau să am îndoieli, dar pot să spun că poate m-am înşelat eu. Nu trebuia să iau apărarea jucătorului şi să fac o astfel de declaraţie. Dacă jucătorul vrea să plece, prin orice mijloace, poate să plece. Noi degeaba avem contract. Antrenorul m-a implorat să-l las să plece. Jucătorul mi-a spus că dacă nu îl lăsăm să plece la FCSB, mai bine se lasă de fotbal. Vă daţi seama ce simt eu acum în inima mea. Eu i-aş spune un singur lucru lui Ştefănescu: ‘Nu banii sunt cel mai important lucru în viaţă’. Eu recunosc că am greşit flagrant. Eu cred că într-un fel cei de la Rapid au avut dreptate, chiar dacă nici ei nu aveau de unde să ştie. Eu nu vreau să acuz pe nimeni… pe mine singur trebuie să mă acuz pentru că am spus câteva lucruri care nu erau la locul lor„, a spus Laszlo Dioszegi, conform sursei citate anterior.