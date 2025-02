Alexandru Chipciu a recunoscut greşeala din meciul cu Rapid: "Nu ne dorim să câştigăm aşa!" Anunţă un play-off incendiar - Antena Sport

Alexandru Chipciu a recunoscut greşeala de arbitraj din derby-ul cu Rapid, câştigat de U Cluj la limită, scor 1-0. La momentul respectiv, giuleştenii au făcut scandal, după ce nu s-a dictat penalty în favoarea lor, în urma unui fault comis în careu de Jasper van der Werff asupra lui Cristi Manea.

Chipciu a recunoscut că U Cluj nu îşi doreşte să câştige astfel un meci, ţinând cont de controversa uriaşă născută în urma faultului comis asupra lui Manea. Fundaşul clujenilor a transmis, totodată, că o vrea pe Rapid în play-off, fiind convins că lupta pentru titlu va fi una incendiară.

Alexandru Chipciu a recunoscut greşeala din derby-ul cu Rapid, după Oţelul – U Cluj 0-1

Totodată, Alexandru Chipciu a oferit declaraţii şi despre calificarea FCSB-ului în optimile Europa League. Fundaşul i-a lăudat pe roş-albaştri pentru parcursul remarcabil din competiţia europeană.

„A fost un meci greu, cu un teren impracticabil, mi-a fost frică să nu ne accidentăm. În a doua repriză, au venit peste noi cu pressing, un meci greu, pe un teren greu. Trei puncte importante. Plusurile sunt că am luptat în prima repriză. Îmi pare rău că nu sunt terenurile bune, toată lumea are de suferit. La sfârşitul sezonului, se vor înjumătăţi punctele, va fi o victorie de un punct jumate. E important că ne menţine acolo ca stare, va fi un play-off cum nu a mai fost. Dacă se va califica şi Rapidul, e o echipă bună. Mi-aş dori să fie şi Rapid în play-off, vor fi meciuri fabuloase.

Ideea e că am jucat multe meciuri importante şi am arătat personalitate, pe Arc cu Dinamo, am condus jocul, am bătut de două ori CFR Cluj, am bătut Rapid de două, cu victoria de la Cluj, probabil cu greşeala aceea de arbitraj, nu ne dorim să câştigăm aşa. Semnalele ne-au dat senzaţia asta. Singura echipă care ne-a pus în dificultate a fost FCSB. Play-off frumos, Champions League de România. Avem o echipă completă, astăzi ne-au lipsit Thiam şi Blănuţă, foarte importanţi în jocul nostru. Cei care au intrat, au intrat fabulos. Ne-a ridicat foarte mult nivelul la antrenament. Asta face ca şi ceilalţi jucători să fie foarte buni.