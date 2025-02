Alexandru Dobre, dezvăluire incredibilă după ce a marcat golul victoriei în prelungiri: "Cu un minut înainte am simţit asta!" - Antena Sport

Alexandru Dobre, eroul Rapidului cu Unirea Slobozia, a făcut o dezvăluire incredibilă. Acesta a spus că a simţit că va înscrie golul victoriei cu un minut înainte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Dobre a marcat golul victoriei în minutul 7 de prelungire al meciului cu Unirea Slobozia. Dobre a spus că a crezut până în ultima secundă că Rapid va câştiga meciul.

Alexandru Dobre, dezvăluire incredibilă după ce a marcat golul victoriei în prelungiri

„Sunt foarte obosit pentru că mi-am dat toată energia. Sunt foarte fericit că am câştigat pentru că e munca tuturor. Am sperat până în ultimul minut şi asta s-a văzut. Mi-am luat energizantul, am urmărit meciul de pe bancă şi am ştiu ce am de făcut. Am simţit că voi înscrie în ultimul minut. Înainte cu un minut sau două am simţit că voi înscrie. Normal că a fost o frustrare după Cluj pentru că nu a fost normal ce s-a întâmplat„, a spus Alexandru Dobre la digisport.ro.

Rapid – Unirea Slobozia 2-1. Nebunie în Giuleşti! Dobre, golul victoriei în minutul 7 al prelungirilor. Şumudică a intrat pe teren

Rapid – Unirea Slobozia 2-1. Alexandru Dobre a marcat golul victoriei în minutul 7 al prelungirilor şi a declanşat nebunia în Giuleşti.