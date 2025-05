Alex Dobre: "Am fost jucător la FCSB"! Vedeta Rapidului a povestit ce dialog a avut cu Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Eu am fost jucător la FCSB! Făcând junioratul și crescând acolo, s-a desființat grupa noastră de ’98 și auzisem de profesorul Mihai Georgescu. A scos mai mulți fotbaliști și am luat decizia să merg în probe câteva zile acolo. Așa am făcut pasul la Viitorul Mihai Georgescu. Am plecat singur la vârsta de 14 ani și jumătate. Am stat la un cămin studențesc cu colegii de echipă ”, a povestit Alex Dobre pentru fanatik.ro .

După ce a evoluat la Bournemouth U21 şi, ulterior, la Dijon, Alex Dobre a primit oferta de a i se alătura clubului Famalicao. El a dezvăluit că a fost entuziasmat de această ofertă, pe care a acceptat-o imediat. Famalicao e una dintre revelaţiile din Liga Portugal din acest sezon, fiind pe locul 7 în prima ligă portugheză.

„(n.r: În 2023, a venit experiența de la Famalicao. De ce ai ales să faci pasul în Portugalia?) Am avut 6 luni la Dijon în care nu am jucat deloc pentru că mai aveam un an și jumătate contract și nu mi-au dat drumul unde am avut oferte. S-a schimbat antrenorul și în iarnă am primit această ofertă de la Famalicao. E un club cu nume, care vinde jucători tineri cel mai bine din Portugalia după Braga, Benfica și Porto. Un campionat care e în primele 7-8 din Europa. Pentru mine să merg acolo, să am meciuri cu Benfica, Porto sau Braga, în care puteam să mă afișez și să arăt ceea sunt, m-a entuziasmat! Mai ales că nu mai jucasem de 6 luni”, a mai declarat Alex Dobre pentru sursa citată.

Alex Dobre e fanul lui Cristiano Ronaldo. El a avut ocazia, la un moment dat, să vorbească la telefon cu superstarul portughez. Discuţia a fost una amuzantă.