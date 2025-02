Alexandru Mitriţă, cuvinte uriaşe la adresa lui Mirel Rădoi: "Se vede mâna lui, are calitate" - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a folosit cuvinte uriaşe la adresa lui Mirel Rădoi. Oltenii au 3 victorii consecutive cu noul antrenor pe bancă.

Mitriţă a spus că se vede mâna lui Mirel Rădoi şi că acesta a demonstrat că are calitate ca antrenor. Mitriţă a împlinit 30 de ani, iar Alexandru Cicâldău i-a dedicat golul.

Alexandru Mitriţă, cuvinte uriaşe la adresa lui Mirel Rădoi

„Un meci greu, pe un teren foarte greu. Am ratat, dar important este că am câştigat şi am ajuns pe primul loc. Suntem bucuroşi că am ieşit sănătoşi de pe acst teren. Se vede mâna lui Mirel Rădoi, se vede că Mister are calitate şi schimbarea din teren şi de pe lângă teren îi aparţin. Avem maturitate în joc şi sper să avem continuitate. Suntem departe de event, la fiecare antrenament trebuie să muncim„, a spus Alexandru Mitriţă pentru digisport.ro.

Alexandru Cicâldău a marcat singurul gol al partidei şi i-a dedicat golul lui Alexandru Mitriţă.

„Mă bucur că am înscris şi că am luat cele 3 puncte. Mă bucur că mi-am ajutat echipa şi astăzi. Îi urăm la mulţi ani, să rămână sănătos şi să ne ajute ca şi până acum. A fost un teren greu, tare, ambele echipe au jucat pe acelaşi teren. Aveam încredere în colegi şi în echipă şi credeam că vom marca. Ne bucurăm că am obţinut a treia victorie şi e bine că până mâine suntem pe primul loc„, a spus Alexandru Cicâldău.