Alexi Pitu se antrenează cu Farul Constanța! Gică Hagi negociază revenirea fostului jucător de la Bordeaux - Antena Sport

„30 de minute am dus foarte bine jocul. Ușor, ușor, după ce am înscris, nu am mai fost așa de agresivi. Știam că adversarul are calitate. A venit acel gol în prima repriză, în ultimul minut. Am făcut niște greșeli care te costă și asta e. Au împins jocul mai bine în repriza a doua, au pus presiune, noi nu am știut să gestionăm.

Nu trebuia Casap să fie acolo la penalty, el e mijlocaș. În fotbal, orice e posibil, o să tragem concluzia. Mă aștept ca de la jucătorii care au intrat de pe bancă să aducă ceva, cum au făcut adversarii. Trebuia să fim mai clari în teren.Mă îngrijorează, avem 3 înfrângeri în 5 etape. Mi se pare mult. Nu știu cum va juca Alibec, încă nu pot să mă pronunț. Vom vedea ce va fi”, a spus Gică Hagi, la digisport.ro.