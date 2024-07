„Alții doar bat din gură!” Neluțu Varga, categoric după ce a câștigat lupta cu Gigi Becali pentru transferul lui Louis Munteanu - Antena Sport

Neluțu Varga, categoric după ce a câștigat lupta cu Gigi Becali pentru transferul lui Louis Munteanu Gigi Becali / Hepta Neluțu Varga a transmis un mesaj categoric, după ce a câștigat lupta cu Gigi Becali, pentru transferul lui Louis Munteanu. Patronul de la CFR Cluj s-a declarat mulțumit de faptul că a reușit să-l convingă pe atacant să semneze cu echipa sa. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Louis Munteanu a fost și pe „radarul” FCSB-ului, Gigi Becali oferind suma de două milioane de euro în schimbul său. După ce atacantul a refuzat să semneze cu campioana și a ales să meargă în Gruia, patronul roș-albaștrilor a transmis că de fapt, a făcut o ofertă atât de mare pentru ca Neluțu Varga să ofere și mai mult. Neluțu Varga, categoric după ce a câștigat lupta cu Gigi Becali pentru transferul lui Louis Munteanu Neluțu Varga nu a vrut să ofere detalii despre suma oferită în schimbul lui Louis Munteanu, oferind asigurări că acesta este cel mai scump transfer realizat de el la CFR Cluj. Patronul clujenilor a transmis clar că nu a fost interesat de oferta celor de la FCSB, pentru atacantul de 21 de ani. Varga a subliniat faptul că a făcut cea mai bună ofertă pentru Louis Munteanu, fiind un jucător dorit cu insistență de Dan Petrescu. „Nu vreau să spun suma, dar evident că este cea mai mare sumă pe care am plătit-o vreodată pe un jucător. Reclamă

Reclamă 4

Eu când îmi doresc ceva, iau. Noi nu suntem ca alții, care doar bat din gură. Ne facem treaba profesionist, lucrăm în liniște și încercăm să facem performanță. Alții doar vorbesc.

Nu m-a interesat oferta FCSB-ului și nici nu a fost vreo ambiție personală să-l iau pentru că l-au dorit ei. L-am dorit și am făcut cea mai bună ofertă. A avut multe oferte, dar noi am avut-o pe cea mai bună. Este un atacant care îmi place mult și pe care l-a dorit și Dan Petrescu. Avem viitorii atacanți ai României, Bîrligea și Munteanu, plus că îl avem și pe Postolachi. Avem jucători de viitor”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro.

Gigi Becali a dezvăluit suma uriașă plătită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu

Gigi Becali a dezvăluit suma uriașă plătită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Patronul FCSB-ului era dispus să achite 2 milioane de euro în conturile Fiorentinei, dar nu a putut concura cu oferta lui Neluțu Varga.

Reclamă

„L-am pierdut pe Louis Munteanu, l-a luat CFR, îl ia cel care e mai bogat. Înseamnă că e bogat mare Varga, dacă a dat 3 milioane pe un jucător. Înseamnă că i-a dat și lui Louis Munteanu vreo 400-500-600 (n.r. – salariu). Cred că în total ajungem pe la vreo 5 milioane. Eu cred că merită banii ăștia, bine depinde. Eu dacă îl luam, îl luam să-l vând. Dacă el l-a luat să-l vândă, merită. E o mutare excelentă, poate valora 10 milioane de euro. Cred că merită, dar eu nu sunt dispus să risc. Pentru că la orice e un risc și eu nu sunt dispus să risc 3 milioane, 5 milioane pe un jucător„, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro. Louis Munteanu este așteptat la Cluj, acolo unde va face în cel mai scurt timp și vizita medicală. Cel mai probabil, va debuta în tricoul feroviarilor în derby-ul cu U Cluj.