Gigi Becali, intervenţie în forţă! Jucătorul din Liga 1 la care a renunţat pe loc: "Du-te, bă, de aici, bă" - Antena Sport

Gigi Becali s-a dezlănţuit la adresa celor de la Unirea Slobozia. Cei de la FCSB şi l-au dorit pe Andrei Dorobanţu, fotbalistul în vârstă de 20 de ani al echipei ialomiţene. Preţul cerut însă l-a îndepărtat pe latifundiarul din Pipera.

700.000 de euro au cerut cei de la Unirea Slobozia în schimbul lui Andrei Dorobanţu. Când a auzit de acest preţ, Gigi Becali s-a retras imediat de la negocieri. Spune că are destui jucători pentru a îndeplini regula U21.

Gigi Becali, nemulţumit de preţul stabilit pentru Andrei Dorobanţu

Gigi Becali s-a retras din cursa pentru achiziţionarea lui Andrei Dorobanțu, de la Unirea Slobozia. Jucătorul îndeplinește regula U21, iar Mihai Stoica explicase duminică faptul că roș-albaștrii au nevoie de astfel de jucători. Latifundiarul din Pipera s-a retras din cursa pentru jucător după ce a aflat preţul stabilit de către ialomiţeni, 700.000 de euro. Preţul e considerat exagerat de către şeful campioanei.

Mai mult, Becali are încredere în variantele de jucători sub vârstă pe care le are acum la dispoziţie. „Era vorba de un jucător de la Slobozia (n.r. – Andrei Dorobanțu) și noi ne gândeam să-l luăm împrumut cu drept de cumpărare, 700.000 de euro mi-au cerut. Du-te, bă, de aici, bă!

Ei cred că dacă eu le-am dat 3-400.000 pentru Gele, gata. Păi am dat că aveam nevoie. Și și-a făcut treaba. Ei cred că arunc cu banii, că sunt nebun. Eu dau când am nevoie, când îmi trebuie neapărat. Atunci speculează-mă.