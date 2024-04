"Am făcut ofertă!" Gigi Becali, asalt total pentru un jucător al lui Gică Hagi. Răspunsul primit imediat de la Gică Popescu - Antena Sport

„Am vorbit de Mihai Popescu, am făcut ofertă de 300 de mii, iar Gică Popescu a cerut 400 de mii de euro plus Haruţ. Adică 1,1 milioane de euro în total, 400 de mii, plus Haruţ de 700 de mii de euro cât am dat eu pe el. Mie nu-mi convine să dau atâţia bani pe un jucător de 31 de ani”, a spus Gigi Becali la orangesport.ro.

În vârstă de 30 de ani, Mihai Popescu a jucat în 42 de meciuri pentru Farul în acest sezon, în toate competiţiile. A înscris un gol şi a oferit 3 pase decisive. Între 2013 şi 2020 a jucat pentru Dinamo.

Gigi Becali îl vrea şi pe golgheterul Farului, Louis Munteanu. Poartă deja discuţii cu oficialii Fiorentinei pentru atacantul de 21 de ani. Italienii cer 1.500.000 de euro, dar patronul FCSB-ului încearcă să reducă drastic preţul.

Gică Hagi, discurs uriaş după ce FCSB a câştigat campionatul

Gică Hagi a avut un discurs uriaş, după ce FCSB a câştigat campionatul. „Regele” i-a felicitat pe roş-albaştri, după triumful din acest sezon, şi a tras concluziile după înfrângerea suferită de Farul pe Arena Naţională.

Gică Hagi a felicitat-o pe FCSB şi a declarat că roş-albaştrii au dominat pe deplin campionatul, în acest sezon. „Regele” a transmis că spre deosebire de alte echipe, formaţia campioană nu a avut fluctuaţii de formă.

„Trebuie să îi felicităm. Au dominat campionatul. Echipa cea mai bună. Noi, ca celelate cluburi, am avut fluctuații, nu am avut o linie. Astăzi am încercat, am vrut, ne-am dorit, dar au fost puține realizări. Puteam să facem, cred eu, mult mai mult dacă nu eram așa de precipitați. Cred că noi ar trebui să vorbim mai puțin și să felicităm adversarul, FCSB-ul, care e campioana României și merită felicitări. A fost o luptă foarte grea în play-off, întâlnești numai echipe puternice, se poate întâmpla orice, dar eu cre că dacă eram mai atenți în unele momente puteam face mai mult”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă.

