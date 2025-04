"Am fost fraier!" Gigi Becali, regret uriaş după ce fotbalistul dorit la FCSB a semnat cu Rapid: "Am apelat la oamenii mei" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că regretă faptul că a ratat transferul lui Alex Dobre, jucător legitimat în prezent la Rapid. Becali este impresionat de prestaţiile atacantului în Giuleşti şi susţine că ar fi putut să îl ia gratis.

De asemenea, Becali susţine că CFR Cluj va avea mari probleme în meciul contra Rapidului, atâta timp cât Alex Dobre va fi pe teren.

Gigi Becali îl regretă pe Alex Dobre: „Trebuia să îl iau când era gratis”

Gigi Becali este de părere că Alex Dobre va face un meci bun contra celor de la CFR Cluj şi regretă că nu l-a adus pe acesta la FCSB. Patronul roş-albaştrilor i-ar fi oferit un contract pe un an, cu opţiune de prelungire pe încă trei ani, în cazul în care ar fi confirmat:

„Șumudică poate face surpriză la Cluj. Rapid e o echipă care nu are super jucători, dar îl are pe Dobre care poate face orice, te poți aștepta la orice. Șumudică știe să-i motiveze, iar CFR nu e o echipă mai valoroasă ca Rapid, are un atu forța.

Pe Dobre trebuia să-l iau când era gratis. Dacă am fost fraier și n-am știut, am apelat la oamenii mei care cercetează fotbalul. Nu-l cunoșteam. Îmi pare rău că nu am făcut ce trebuia să fac. Contract pe un an cu posibilitate pentru trei ani, să-l verific. E fotbalist”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.