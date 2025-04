"Noi suntem proşti şi el e deştept!" Gigi Becali, reacţie acidă pentru Andrei Nicolescu după interesul lui Dinamo pentru Alexandru Musi - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre interesul celor de la Dinamo pentru Alexandru Musi. La finalul victoriei în faţa lui U Cluj, patronul roş-albaştrilor a declarat că Musi nu va mai continua la echipa sa, fiind nemulţumit de prestaţiile tânărului de 20 de ani.

După derby-ul Rapid – Dinamo, Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor”, a declarat că este interesat de Alexandru Musi şi că Dinamo poate plăti suma de 300.000 de euro pentru transferul fotbalistului de la FCSB.

Gigi Becali nu a vorbit cu Andrei Nicolescu despre Alexandru Musi: „Probabil m-a sunat pe alt număr”

Întrebat dacă a fost contactat de Andrei Nicolescu, Gigi Becali a dezvăluit că nu a fost sunat, dar nu a scos din calcul faptul că e posibil ca administratorul special de la Dinamo să îl fi căutat la alt număr de telefon.

De asemenea, Gigi Becali a dat de înţeles şi că nu este mulţumit de suma de 300.000 de euro pe care Dinamo e dispusă să o plătească:

„Nu ştiu, probabil m-a sunat pe alt număr. Mai am încă un număr, mă uit la o lună, am schimbat numărul că mă disperau, şi am luat alt telefon. O fi sunat acolo, la o lună mă uit. Nu am, tată, eu două telefoane, nu-mi trebuie. Nu mă feresc de nimic.