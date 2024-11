"Am fost inspirat!" Marius Şumudică, mesaj categoric după CFR Cluj - Rapid 1-1: "Meritam să câştigăm" - Antena Sport

Marius Şumudică / Profimedia Marius Şumudică consideră că Rapid trebuia să câştige meciul cu CFR Cluj. Derby-ul etapei cu numărul 17 din Liga 1 dintre CFR Cluj şi Rapid s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Meciul din Gruia s-a aprins pe final, atunci când Fică a deschis scorul. Jucătorul celor de la CFR Cluj a marcat cu un şut superb în minutul 81 primul său gol în Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cu o victorie, gazdele ar fi egalat rivala din oraş, U Cluj. Liderul din Liga 1 a pierdut meciul de la Sibiu cu Hermannstadt, iar CFR Cluj ar fi putut ajunge la 30 de puncte cu o victorie. În minutul 90, Burmaz a restabilit egalitatea şi a obţinut un punct pentru giuleşteni. Marius Şumudică, după CFR Cluj – Rapid 1-1: „Avem un lot care merită să fie în play-off” Antrenorul formaţiei din Giuleşti este mulţumit de punctul obţinut în deplasarea de la Cluj, dar este de părere că echipa sa a meritat toate cele trei puncte, ţinând cont de ocaziile pe care le-au avut rapidiştii. Şumudică s-a felicitat şi pentru că l-a introdus pe Burmaz, sârbul fiind cel care a marcat golul egalizator în minutul 90. Cu toate acestea, antrenorul celor de la Rapid aşteaptă trei puncte în meciul cu Petrolul de etapa viitoare şi le-a transmis jucătorilro că punctul din Gruia îşi va pierde valoarea dacă nu se va impune în Primvs Derby: „Am egalat pe final, sunt mulţumit. Meritam să câştigăm, am avut ocazii clare, am avut bară. Dacă luăm ocaziile, ele ne-au aparţinut. Mă bucur pentru rezultat, nu pierdem cu o echipă puternică şi orice punct e important, dar nu are nicio valoare dacă nu câştigăm derby-ul cu Petrolul. Reclamă

Am fost inspirat că l-am introdus pe Burmaz şi că am scos un fundaş central, că am trecut la 4-4-2. Nu mai aveam ce pierde. Rapidul are un lot complet, un lot foarte bun şi sunt foarte bucuros că cei care sunt pe bancă nu sunt nemulţumiţi. Asta mă ajută în pregătirea echipei, ei îi ajută pe cei din primul 11 să fie pregătiţi.

Îi felicit (n.r. pe fani). Rapid e un club iubit, un club cu fani. Jumătate au fost de la Bucureşti, jumătate din ţară. Le mulţumesc că au venit până aici. Mă simţeam dator faţă de ei dacă pierdeam, pentru că drumul e greu la întoarcere când pierzi. Iată că le-am făcut o bucurie. Rapidul creşte de la zi la zi.

Dacă ne uităm la punctele din deplasare suntem în primele 4-5 echipe. Nu câştigasem pe Giuşeşti de 6 luni. Meciul cel mai important e cu Petrolul acasă. Ne apropiem. Sper ca la final să fim în primele 6. Rapid are un lot ok, care merită să fie în play-off. Şi CFR Cluj merită. Uitaţi ce meciuri sunt. Acesta este spectacolul şi acestea sunt meciurile care vor creşte valoarea fotbalului românesc.”, a declarat Marius Şumudică, la digisport.ro.

Alin Fică şi Burmaz au marcat cele două goluri din CFR Cluj – Rapid 1-1 Alin Fică s-a arătat dezamăgit după ce CFR Cluj a ratat în ultimul minut victoria cu Rapid. Fică a deschis scorul în minutul 81, cu un şut care l-a surprins pe Siegrist. Rapid a reuşit să egaleze în ultimul minut de joc, prin Burmaz, care a primit o pasă perfectă în interiorul careului de la Borza. ”Cred că meritam victoria, de asta sunt şi puţin supărat. Fiind şi primul gol al meu în Liga 1, îmi doream să câştigăm. Era normal să protejăm rezultatul, dar aşa a fost. Probabil că trebuia un pic mai multă concentrare din partea noastră. A fost o perioadă foarte grea după ce am terminat U21. Mister mi-a spus să am răbdare, să îmi aştept şansa. Cred că dacă reuşeam să câştigăm, aveam şi un plus de moral. Dar e bun şi un punct„, a spus Alin Fică la digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-1. „A fost un meci foarte greu, în faţa un adversar mai bun. Au fost momente când am fost mai buni, dar cred că e cel mai bun rezultat pentru ambele echipe. A trebuit în anumite momente să jucăm cu minge lungă. E mult mai bine decât în prima parte a sezonului. Jucând atât de agresiv nu primim goluri. Lucrurile încep să se lege. Nu ştiu ce s-a întâmplat„, a spus Burmaz, autorul golului Rapidului.

