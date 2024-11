Alin Fică şi Burmaz, primele reacţii după ce au marcat în CFR Cluj - Rapid 1-1: "Sunt supărat că nu am câştigat!" / "Cel mai bun rezultat pentru ambele echipe" - Antena Sport

Alin Fică s-a arătat dezamăgit după ce CFR Cluj a ratat în ultimul minut victoria cu Rapid. Fică a deschis scorul în minutul 81, cu un şut care l-a surprins pe Siegrist.

Rapid a reuşit să egaleze în ultimul minut de joc, prin Burmaz, care a primit o pasă perfectă în interiorul careului de la Borza.

Alin Fică şi Burmaz au marcat cele două goluri din CFR Cluj – Rapid 1-1

”Cred că meritam victoria, de asta sunt şi puţin supărat. Fiind şi primul gol al meu în Liga 1, îmi doream să câştigăm. Era normal să protejăm rezultatul, dar aşa a fost. Probabil că trebuia un pic mai multă concentrare din partea noastră. A fost o perioadă foarte grea după ce am terminat U21. Mister mi-a spus să am răbdare, să îmi aştept şansa. Cred că dacă reuşeam să câştigăm, aveam şi un plus de moral. Dar e bun şi un punct„, a spus Alin Fică la digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-1.

„A fost un meci foarte greu, în faţa un adversar mai bun. Au fost momente când am fost mai buni, dar cred că e cel mai bun rezultat pentru ambele echipe. A trebuit în anumite momente să jucăm cu minge lungă. E mult mai bine decât în prima parte a sezonului. Jucând atât de agresiv nu primim goluri. Lucrurile încep să se lege. Nu ştiu ce s-a întâmplat„, a spus Burmaz, autorul golului Rapidului.

După o primă repriză disputată, dar fără ocazii clare de gol pentru nici una din cele două formaţii, bucureştenii au lovit bara, prin Boupendza, în minutul 73, în timp ce Matei Ilie a trimis pe lângă poartă dintr-o poziţie excelentă, în minutul 79, pentru clujeni. Însă gazdele au reuşită şi să concretizeze, în minutul 81, când Fică a şutat din voleu, din afara careului, mingea a căzut pe gazon în faţa portarului Siegrist, l-a păcălit pe acesta şi a intrat în plasă. După numai un minute Borza a ajuns în poziţie ideală, dar şutul său nu a nimerit poarta.