"Am master la Coverciano, Harvard din fotbal!" Motivul pentru care Bogdan Lobonţ a răbufnit: "E din altă parohie?" - Antena Sport

„(Te tentează în viitor să redevii antrenor principal?) Eu sunt antrenor. Masterul la Coverciano. Harvard din fotbal. Multă lume zice: ‘Moamă, ai făcut un pas în spate că ești antrenor cu portarii’.

Dar mă scuzați: portarul face parte din altă parohie? Într-adevăr, are tricou diferit față de ceilalți și e singurul din toți 11 care folosește mâinile. Dar tot fotbal e.

A, că am și competențe și abilități să antrenez portarii? E un skill în plus pe care îl am față de toți ceilalți. E simplu pentru mine. Am abilități pe care nu le au toți. De asta sunt convins. Asta ce înseamnă? Că am o viteză în plus„, a declarat Bogdan Lobonţ la fanatik.ro.

Bogdan Lobonţ a fost convins de Dan Şucu să vină antrenor cu portarii la Rapid în luna august a anului trecut. El a petrecut 3 sezoane ca jucător în Giuleşti, între 1997 şi 2000.

Ce a declarat Bogdan Lobonţ după ce a semnat cu Rapid

Imediat după ce a parafat înţelegerea cu Rapid, Lobonţ a oferit un interviu în care şi-a motivat decizia. „Lobby” l-a antrenat pe Horaţiu Moldovan, cel care a prins transferul carierei la Atletico Madrid după ce a calificat România la EURO 2024. Acum îl pregăteşte pe Marian Aioani.

“Farmecul Giuleștiului m-a determinat să revin la Rapid, acesta este lucrul care a cântărit foarte mult în decizia mea și, bineînțeles, proiectul extraordinar de interesant care prinde contur la Rapid. Îmi voi pune toată experiența în slujba Rapidului, cu toată pasiunea și toate competențele pe care le-am dobândit până în acest moment. Este foarte dificil să ajungi în top. Este nevoie de o voință extraordinară, trebuie să fii perseverent, consecvent și să ai răbdare, lucrurile importante necesită timp, nu pot fi făcute peste noapte”, a spus cel poreclit “Pisica” pentru site-ul oficial al Rapidului. Bogdan Lobonţ a fost ofertat şi de CSA Steaua, înainte să semneze cu echipa din Giuleşti.

