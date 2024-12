"Fotbalul înseamnă suferinţă" Prima reacţie a lui Ciprian Deac, după ce CFR Cluj a urcat pe primul loc în Liga 1! Ce s-a schimbat la echipă - Antena Sport

Ciprian Deac, în timpul unui meci la CFR Cluj/ Profimedia Ciprian Deac, jucătorul de la CFR Cluj a vorbit despre ce s-a schimbat la echipa sa, care a ajuns pe primul loc în Liga 1, cel puțin temporar, după victoria cu Universitatea Craiova. Ardelenii pot pierde prima poziție în această etapă în cazul în care rivala U Cluj își va câștiga meciul cu UTA. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ CFR Cluj a obținut o victorie importantă pe terenul Universității Craiova, scor 2-0. Echipa lui Dan Petrescu a ajuns astfel la 9 meciuri fără înfrângere, în toate competițiile. Ciprian Deac a vorbit despre schimbările de la CFR, după ce clujenii au ajuns pe primul loc în Liga 1 După meci, Ciprian Deac a spus că echipa a muncit pentru vicotria din Bănie și că succesul este unul important, pentru moralul grupului. Totodată, acesta a spus că principala schimbare de la echipă este legată de faptul că toți jucătorii au muncit pentru a ajunge într-un astfel de moment, în care echipa nu a mai fost învinsă de 9 partide. „Am muncit foarte mult pentru această victorie. Craiova e o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Am reușit să marcăm, iar ei au venit peste noi. Ne așteptam la asta. Reclamă

Fotbalul înseamnă uneori și suferință, ne-am propus să câștigăm acest meci, pentru moralul nostru, pentru club.

(n.r. Ce a făcut CFR în perioada asta? Ați ajuns la 9 meciuri fără înfrângere) Am tăcut din gură și am muncit mai mult. La fotbal nu există bagheta magică, există doar muncă, dărăuire. Am reușit încet încet, aveam fluctuații, meciuri bune și mai puțin bune. E bine că și apărarea a început să joace mai bine, apărarea îți câștigă meciuri.

Toată suflarea așteaptă acest meci. Nu țin minte să ne fi întâlnit cu ei și să fim pe primele locuri. Vom vedea, care e mai bună să câștige„, a spus Ciprian Deac, la digisport.ro.

Adrian Păun: „Ne era dor de primul loc!" După 2-0 cu Universitatea Craiova, Adrian Păun a spus că jucătorilor de la CFR Cluj le era dor să ajungă pe primul loc și că speră ca echipa să rămână pe această poziție până la finalul sezonului. „Ne era dor de primul loc. Sper să rămânem aici până la final. Am reușit să marcăm destul de repede, am făcut un meci defensiv foarte bun. Știam că au calitate, am făcut un meci tactic bun. În ultimele minute au venit peste noi și am reușit să marcăm pe contra-atac. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Mai avem multe de pus la punct. Primordial este play-off-ul, mai apoi ne gândim la celelalte obiective. Și Cupa este un obiectiv în acest sezon, să câștigăm acolo și să avem un moral bun cu U Cluj", a spus Adrian Păun

