"Am vrut să scot echipa de pe teren!" Marius Şumudică, acuzaţii dure după FCSB - Rapid 3-3: "Este rasism" - Antena Sport

Marius Şumudică, antrenorul celor de la Rapid, a avut un discurs dur la adresa fanilor FCSB, după remiza de pe Arena Naţională, din prima etapă a play-off-ului, scor 3-3.

Nici de această dată, FCSB nu a reuşit să învingă echipa lui Marius Şumudică, chiar dacă echipa roş-albastră a fost organizatoare şi a avut parte de o susţinere mult mai mare pe cel mai mare stadion al ţării.

Marius Şumudică i-a acuzat pe fanii FCSB-ului de rasism, după remiza cu Rapid

Marius Şumudică a avut însă un discurs extrem de dur la adresa fanilor prezenţi pe Arena Naţională care au susţinut FCSB. La finalul meciului, antrenorul Rapidului i-a acuzat pe fanii roş-albaştrilor de rasism şi a cerut să se ia măsuri din partea Federaţiei Române de Fotbal. În timpul partidei, a vrut să scoată echipa de pe teren.

De asemenea, el i-a acuzat pe cei de la FCSB şi de faptul că au avut un om în tribune care i-a înjurat pe jucătorii Rapidului „ca un birjar”:

„Am vrut să opresc meciul. Nu e normal să existe ură de rasă. Am încercat să scot echipa de pe teren. Nu mi se pare normal. Există injurii, am acceptat şi nu am reacţionat. Nici nu m-a interesat, duc. Vin din galerie şi sunt învăţat, dar să ajungi ca un stadion întreg să cânte aşa ceva este rasism. Federaţia, sau nu ştiu ce organizaţie, ar trebui să se autosizeze şi să ia măsuri.