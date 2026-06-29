Amical cu 7 goluri şi victorie pentru Universitatea Craiova

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a învins formaţia ucraineană Polissya Zhytomyr cu scorul de 4-3, luni, în ultimul meci amical jucat în stagiul de pregătire din Austria, a anunţat campioana României pe pagina sa de Facebook.
Meciul s-a desfăşurat pe durata a patru reprize a câte 30 de minute, iar golurile au fost marcate de Ştefan Baiaram (min. 58), Carlos Mora (min. 81), Steven Nsimba (min. 87) şi Mihnea Rădulescu (min. 98).
Universitatea Craiova, victorie spectaculoasă în amicalul cu Polissya Zhytomyr
Pentru Polissya Zhytomyr, clasată pe locul al treilea în ediţia trecută a campionatului Ucrainei, au înscris Lindon Emerllahu (ex-CFR Cluj), Oleksandr Filippov şi Oleg Fedor.
Antrenorul Filipe Coelho a început cu Răzvan Sava – Oleksandr Romanciuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj – Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluţă, Nicuşor Bancu – Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Ştefan Baiaram.
Au mai evoluat: Laurenţiu Popescu (din min. 49), Darius Fălcuşan, Alexandru Creţu, Steven Nsimba, Anzor Mekvabişvili (toţi din min. 60), David Matei, Ronaldo Webster, Carlos Mora, Luca Băsceanu (toţi din min.74), Mihnea Rădulescu, Sebastian Şerban şi Alexandru Maxim (din min. 90).
În primele sale meciuri de verificare, Universitatea a surclasat echipa austriacă de amatori FC Stubai cu 7-1 şi a remizat cu campioana Azerbaidjanului, FC Sabah Baku, 1-1.
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