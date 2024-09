Andrei Ivan vrea să câştige titlul cu Universitatea Craiova, după ce le-a refuzat pe FCSB şi Rapid: "E momentul nostru!" - Antena Sport

Andrei Ivan vrea să câştige titlul cu Universitatea Craiova, după ce le-a refuzat pe FCSB şi pe Rapid. Atacantul oltenilor a declarat că l-a bucurat interesul primit din partea rivalelor din Liga 1.

Andrei Ivan evoluează la Universitatea Craiova din 2019. Atacantul de 27 de ani mai are contract cu formaţia din Bănie până în 2027.

Andrei Ivan a subliniat startul bun de sezon al Universităţii Craiova şi a transmis că echipa din Bănie nu trebuie să piardă puncte în duelurile cu echipele din subsolul clasamentului.

Întrebat despre ofertele primite, Andrei Ivan a declarat că nu a luat în calcul o plecare de la Universitatea Craiova, însă a recunoscut că interesul primit din partea rivalelor l-a bucurat.

„Ar trebui să fie momentul nostru, pentru că în fiecare an ne-am impus ceva, dar nu am putut rezolva nimic. Am avut un start foarte bun de campionat, trebuia să mai luăm nişte puncte cu echipele care sunt mai jos decât noi acum.