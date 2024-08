Andrei Nicolescu a anunţat noi transferuri la Dinamo! Ce i-a transmis Mircea Lucescu: "M-a încântat" - Antena Sport

Şi din punct de vedere administrativ suntem mult mai organizaţi”, a declarat Andrei Nicolescu la digisport.ro după Dinamo – Gloria Buzău 4-1.

Dennis Politic, după ce a reuşit o „dublă” cu Gloria Buzău: „E fericirea la cote maxime”! Mesaj pentru Lucescu: „Vin cu plăcere”

Dennis Politic a fost foarte fericit după ce a reuşit o „dublă” cu Gloria Buzău, iar Dinamo a câştigat cu 4-1. „Câinii” au urcat pe locul 2 în Liga 1. Dennis Politic a fost declarat şi „omul meciului” în partida cu Gloria Buzău.

Politic a marcat în minutele 10 şi 84. După meci, extrema „câinilor” a avut şi un mesaj pentru Mircea Lucescu, în cazul în care antrenorul român va deveni selecţionerul României.

„Este fericirea la cote maxime. Merităm din plin această victorie şi suntem foarte fericiţi că am obţinut cele 3 puncte.

Ne aşteptam la un meci foarte dificil. I-am urmărit, am făcut analize video. Am avut concentrare maximă, mă bucur că am reuşit să câştigăm, la scor chiar.

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceste goluri, i le dedic fetiţei mele nou-născute, soţiei.

(n.r: despre varianta Mircea Lucescu selecţionerul României; Lucescu a fost şi el prezent la meciul lui Dinamo) Am dat tot ce am putut astăzi. Mă bucur pentru cele două reuşite şi dânsul, când va decide că sunt pregătit, voi veni cu mare plăcere (n.r: la echipa naţională).