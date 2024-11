"Antrenamente penibile!" Marius Şumudică, dezvăluiri incredibile: "Mi-aş dori să iau somnifere până se termină campionatul" - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut dezvăluiri incredibile. Antrenorul a mărturisit adevăratul motiv pentru care Rapidul nu a avut o prestație senzațională în partida cu Hermannstadt. Meciul din Giuleşti s-a încheiat cu o victorie pentru gazde, scor final 1-0.

Șeful băncii tehnice din Giuleşti nu s-a arătat impresionat de prestația elevilor săi în partida cu Hermannstadt. Chiar dacă au încheiat etapa cu numărul 15 cu o victorie, Marius Şumudică este de părere că echipa sa a avut un joc modest.

Marius Şumudică, dezvăluiri incredibile despre antrenamentele de la Rapid. Ce îl nemulţumeşte pe antrenor

Nimic nu pare să-l mulțumească pe Marius Şumudică. Antrenorul giuleştenilor nu a fost convins de prestația elevilor săi din meciul de luni seara. Acesta a dezvăluit că jucătorii alb-vișinii nu s-au antrenat corespunzător înaintea partidei contra sibienilor.

“Mi-aș dori să iau la somnifere până se termină campionatul și să bat numai cu 1-0. A fost un meci greu în care ei nu aveau nimic de pierdut. Erau într-o situație disperată. În schimb, la noi se simte presiunea de la meci la meci.

Și eu am pus o presiune pe jucători. Săptămâna asta am făcut niște antrenamente penibile, adică nu mi-au plăcut deloc cum s-au antrenat. Presimțeam că nu vom arăta bine. Eu am atras atenția de la încălzirea pe care am văzut-o înainte de meci.