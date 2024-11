Marius Şumudică a trecut la atac, după cazul de dopaj din Liga 1: "Vreţi să vă spun eu? Bagă perfuzii pe venă!" - Antena Sport

Eu dacă am un jucător răcit şi vreau să-i pun vitamina C pe venă, nu poţi, ca să-i treacă mai repede, trebuie să ceri aprobare la ANAD. Am avut doi jucători cu febră, l-am întrebat ce le-a dat, un paracetamol. Păi, revino-ţi cu paracetamol. Alţii, bam, direct, vitamina C, butelca de paracetamol, nu mai au nimic”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă, după victoria cu Hermannstadt.

Un fotbalist a fost depistat pozitiv şi şi-a reziliat contractul

Un fotbalist de la U Cluj, Hildeberto Pereira, a fost depistat pozitiv şi şi-a reziliat contractul cu liderul din Liga 1.

U Cluj a oferit prima reacţie după ce Pereira a fost depistat pozitiv şi şi-a încheiat înţelegerea cu liderul din Liga 1:

„FC Universitatea Cluj nu are cunoştinţă despre modalitatea în care substanţa a ajuns în corpul jucătorului şi precizează că responsabilitatea cu privire la o eventuală încălcare a reglementarilor anti-doping aparţine jucătorului.

Dacă o astfel de practică a avut loc, s-a petrecut în afara cadrului oficial şi în afara procedurilor medicale aprobate de staff-ul FC Universitatea Cluj.

FC Universitatea Cluj promovează valorile unei competiţii curate inclusiv în ceea ce priveşte evitarea cu stricteţe a oricăror practici care contravin reglementărilor anti-doping. Clubul şi jucătorul au decis încetarea amiabilă a contractului. Orice detalii despre situația jucătorului vor fi oferite de către reprezentanții acestuia”, a transmis U Cluj, pe contul de Facebook.