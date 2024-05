Antrenorul care a fost ofertat de Dan Șucu și Victor Angelescu! Variantă surpriză pentru Rapid: „Am primit semnale” - Antena Sport

De asemenea, Daniel Pancu a dat de înțeles că a mai primit o ofertă de la Rapid și în vară, înainte ca echipa să fie preluată de Cristiano Bergodi. Și la momentul respectiv, situația era aceeași pentru fostul internațional.

„Eu nu pot fi antrenorul Rapidului. Sunt doar la cursurile pentru obținerea Licenței Pro. De unde știți că nu s-a discutat în alte cercuri?

Reclamă

Am primit semnale, vă spun, dar cum am răspuns și atunci (n.r. în vară), e aceeași situație. Discuția durează cinci secunde, nici nu are rost să o începem.

Înainte erau derogări. Erai înscris la cursurile pentru obținerea Licenței Pro, aveai derogare și puteai antrena oriunde.

Lucrul ăsta nu se mai poate întâmpla în momentul de față. Nu putem antrena decât la Liga 2 sau la echipele naționale de tineret.

Reclamă 4 / 0/3

Motivul pentru care am spus ’nu’ a fost legat de licență. Nu se mai poate, au mai fost cazuri. Burcă, Croitoru au avut oferte din Liga 1 și nu au mers din cauza asta”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro. Daniel Pancu, verdict despre situația de la Rapid Daniel Pancu a venit cu un verdict despre situația de la Rapid. Fostul atacant al echipei din Giulești a vorbit despre problemele echipei din Giulești, din ultima perioadă. ”Faptele vorbesc. Cunosc Rapidul din 1996. Asta e cea mai neagră serie. Cu siguranță e o problemă de atmosferă interioară. Lucrurile s-au degradat. Chiar dacă suporterii au luat decizia să nu încurajeze echipa, Rapid trebuia să câștige meciul cu Farul. De acolo a început totul. Gică a revenit la vechiul Farul. Conduci 1-0 la Craiova, ei rămân în 10 oameni, nu mai e problemă de antrenor. Sunt convins că a contat starea de spirit. Nu e întâmplător. Te consumă enorm un meci cu FCSB. Spuneam că dacă jucam mereu cu Steaua, eram jucător de Real Madrid. Așa s-a mai pierdut un an. În cantonament, Bergodi era cu Iencsi, iar Lobonț era cu treaba lui. Cred că mai indicat ar fi fost Iencsi (n.r. să se ocupe de echipă în continuare)”, a spus Daniel Pancu, la digisport.ro. Reclamă

Care va fi finala UEFA Champions League? Real Madrid - PSG Real Madrid - Borussia Dortmund Bayern Munchen - PSG Bayern Munchen - Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...