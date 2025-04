Anunţul care îl va înfuria pe Mihai Rotaru! Ce mesaj i-a transmis Dumitru Dragomir patronului Craiovei - Antena Sport

Dumitru Dragomir a dat verdictul despre Universitatea Craiova după înfrângerea oltenilor în faţa celor de la U Cluj, scor 1-2. I-a transmis lui Mihai Rotaru că echipa lui nu are faţă de titlu. Mai mult, i-a transmis şi ce jucători să aducă pentru a se impune în faţa celor de la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dumitru Dragomir spune că oltenii au nevoie de minim 3 transferuri de top pentru a se putea impune în Liga 1. L-a anunţat însă pe Mihai Rotaru că poate să obţină o sumă importantă dacă îl vinde pe Ştefan Baiaram.

Dumitru Dragomir, verdict dur pentru Universitatea Craiova

După U Cluj-Universitatea Craiova, 2-1 Dumitru Dragomir s-a convins. Oltenii nu se pot bate la titlu cu cei de la FCSB. Mai mult, Dragomir l-a lăudat şi pe Vladislav Blănuţă, jucătorul împrumutat de către FCU Craiova la U Cluj.

„A fost un meci foarte disputat pe Cluj Arena, dar îmi e din ce în ce mai clar că Mihai Rotaru nu are echipă de titlu. Îi lipsesc trei jucători de valoare. Mă refer la un fundaș central, un mijlocaș central și un atacant central. Nu le poți lua fața celor de la FCSB doar cu Mitriță și Baiaram. Gigi Becali are în echipa lui jucători mult mai valoroși. Asta e adevărul. După părerea mea tot Gigi Becali va câștiga campionatul. Însă, Rotaru îl are în echipă pe cel mai bun fotbalist din prima ligă. Și nu e Mitriță. E Baiaram ăla. Baiaram o să fie vândut pe bani mulți, iar eu cred că el este la această oră deja un fotbalist de echipă națională. Are viteză, dribling, dar apare și foarte mult la finalizare. E un fotbalist foarte bun al României.

Îmi place și de Blănuță. Nu știu ce vrea să facă Mititelu cu el, dar după părerea mea el trebuie lăsat să continue cu Sabău. La U Cluj a crescut în valoare și a progresat. Și cred că băiatul se simte bine la această echipă. Blănuță e un tip de atacant care lipsește de mult timp fotbalului românesc. Vă repet: consider că el trebuie lăsat să continue sub comanda lui Neluțu Sabău. Am văzut că Neluțu a început să îl joace titular din nou, iar băiatul și-a făcut treaba pe teren împotriva Craiovei chiar dacă nu a marcat. S-a zbătut mult, a deviat mingii foarte bine acolo în atac pentru colegii lui. E un atacant bun”, a spus Dragomir, conform prosport.ro.