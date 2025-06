România U21 - Italia U21 LIVE TEXT (22:00). Tricolorii lui Pancu debutează la EURO 2025 - Antena Sport

”Dacă așa a fost decizia lui Mister (n.r. Mircea Lucescu) să mă cheme la echipa mare, ce puteam să fac? Am fost acolo, m-am antrenat cu băieții, am avut puțin ghinion zic eu. Puteam să și joc din ce am vorbit cu Mister. Acum asta este. Sunt focusat acum pe ceea ce am de făcut aici”, a spus Munteanu, la conferință.

Lotul României U21 pentru EURO 2025

Portari: Răzvan Sava (Udinese / Italia), Otto Hindrich (CFR Cluj), Vlad Rafailă (US Lecce / Italia);

Fundaşi: Dan Sîrbu (Farul Constanţa), Tony Strata (AC Ajaccio / Franţa), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Matteo Duţu (AC Milan / Italia), Ümit Akdağ (Toulouse FC / Franţa), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite);

Mijlocaşi: Cătălin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia / Cipru), Cristian Mihai (Dinamo), Constantin Grameni (FC Rapid 1923), Rareş Ilie (US Catanzaro / Italia), Octavian Popescu (FCSB), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botoşani);

Atacanţi: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuţă (Universitatea Cluj), Rareş Burnete (US Lecce / Italia).

Grupele EURO 2025