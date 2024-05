"Ar fi o lovitură colosală!" Mihai Stoica se teme de planul diabolic al lui Dan Şucu: "Rapid ar deveni o forţă!" - Antena Sport

Nu știu ce vrea Mircea Lucescu, dacă vrea să aducă un antrenor pe care să îl dirijeze, gen Măldărășanu, dau exemple, sau vrea să coboare în iarbă. Eu cred că Nea Mircea coboară în iarbă, e genul care acolo respiră.

Omul ăsta are o energie… vârsta e o minciună. Nu are cum, ai zice că are 50 de ani. Pentru un om normal e greu să țină pasul cu el, chiar dacă are aproape 79 de ani”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

Reclamă

Mircea Lucescu, primul mesaj după întâlnirea cu Dan Șucu și George Copos!

Mircea Lucescu a transmis primul mesaj după întâlnirea cu Dan Șucu și George Copos! Cel mai longeviv antrenor român a fost sincer după terminarea discuțiilor cu cei doi.

Dan Șucu dorește să îl aducă pe Mircea Lucescu la Rapid, într-o poziție de conducere a clubului. Totuși, „Il Luce” a făcut acum o declarație surprinzătoare, după discuția cu acționarul majoritar de la Rapid.

Mircea Lucescu a dezvăluit faptul că nu a discutat despre preluarea rapidului cu Dan Șucu și George Copos. Acesta a spus că a vorbit strict despre situația echipei din Giulești și că nu va lua nicio decizie până la data de 1 iulie. Reclamă 4 / 0/3 „N-am vorbit despre acest lucru! M-a rugat domnul Copos să am o întălnire pentru a discuta de situație. N-are nicio legătură cu ce vă gândiți voi că e. Toată lumea… M-am dus la Gigi Becali când m-a rugat, m-am dus la Dinamo, toată lumea încearcă să se folosească de experiența mea pentru a îmbunătăți lucrurile. Am mâncat împreună. Cu sfaturi pot ajuta pe toată lumea. Până la 1 iulie nu iau nicio decizie, la revedere!”, a spus Mircea Lucescu.

Va termina Bayer Leverkusen sezonul fără înfrângere? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...