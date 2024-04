"Arbitraj penibil!" Amzăr a dat de pământ cu arbitrajul lui Feşnic, după Dinamo - Petrolul 1-1: "Mai bine ne arbitrăm singuri!" - Antena Sport

„Mă bucur că sunt sănătos, am revenit bine, dar din păcate nu am reuşit să câştigăm. În primele 60 de minute am arătat bine. Ce mă îngrijorează e că în ultimele 30 de minute stăm cam jos şi pun presiune pe noi.

Nu ştiu exact motivul pentru care ne retragem în ultimele 30 de minute. Nu a fost numai meciul ăsta. În ultimele meciuri am cam stat cu emoţii.

Cu emoţii, chiar le ziceam colegilor că nu am stat niciodată cu aşa emoţii la VAR. Mai sunt 7 meciuri, în care avem toate şansele să câştigăm. Cred că avem un grup foarte bun, avem forţă de a marca, acum luăm goluri mult mai greu. Eu încă cred că ne vom salva„, a declarat şi Dennis Politic.

Faza controversată care a decis meciul Dinamo – Petrolul 1-1

A fost un final de meci nebun. Totul după un duel în careu între Musi şi Amzăr. Jucătorul Petrolului a căzut în careu, iar Feşnic a aşteptat indicaţii din cabina VAR.

Radu Petrescu şi Radu Ghinguleac au avut nevoie de 10 minute pentru a analiza faza şi a-l chema pe „centralul” partidei la marginea terenului. S-a verificat minute în şir, dacă în momentul centrării, Musi era în poziţie de ofsaid.

În cele din urmă, s-a decis că Musi a fost ţinut în joc de un jucător al lui Dinamo, iar Horaţiu Feşnic a fost chemat să revadă duelul pe care acesta l-a avut cu Amzăr.

„Centralul” a decis că a fost fault şi a arătat punctul de la 11 metri. În minutul 90+13, Gheorghe Grozav şi-a asumat răspunderea şi a restabilit egalitatea cu un şut pe centrul porţii apărate de Golubovic.