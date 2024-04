Aurelian Chiţu, discurs foarte dur la adresa centralului Iulian Călin, care l-a eliminat: "A stricat jocul, ne lăsăm de fotbal" - Antena Sport

Trică a avut un discurs la adresa manierei de arbitraj de la meciul cu FC Botoşani şi şi-a adus aminte şi de problemele care au existat şi la partida pe care echipa sa a disputat-o etapa trecută cu Poli Iaşi.

Trică i-a acuzat pe Iulian Călin, centralul de la Botoşani, dar şi pe Horia Mladenovici, arbitrul din camera VAR, pentru prestaţia de duminică. Mai mult, Trică susţine că arbitrii ţin cont foarte mult de strigătele spectatorilor în timpul meciurilor. Imediat după meci, el s-a prezentat la interviuri, a ţinut un monolog, după care a plecat.

„Un meci de la extaz la agonie. Noi am arătat un fotbal total 60 de minute, echipa adversă nu știu dacă a avut vreo ocazie. Controlezi jocul, ai inițiativă. Apoi, agonia. Am greșit noi după minutul 60, am făcut acel penalty, după care și-au intrat arbitrii în rol.

Mă întorc puțin. Două meciuri foarte importante, Iașiul și Botoșaniul. Cei care fac delegările… N-ai cum să-l trimiți la Iași pe Vidican și la VAR pe Iulian Dima. N-ai cum să-i trimiți pe acești arbitri la meciuri foarte importante.