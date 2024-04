"Nu se poate aşa ceva!" Eugen Trică s-a năpustit asupra arbitrilor după umilinţa cu Botoşani: "Ei nici nu arbitrează" - Antena Sport

Reclamă

„Un meci de la extaz la agonie. Noi am arătat un fotbal total 60 de minute, echipa adversă nu știu dacă a avut vreo ocazie. Controlezi jocul, ai inițiativă. Apoi, agonia. Am greșit noi după minutul 60, am făcut acel penalty, după care și-au intrat arbitrii în rol.

Mă întorc puțin. Două meciuri foarte importante, Iașiul și Botoșaniul. Cei care fac delegările… N-ai cum să-l trimiți la Iași pe Vidican și la VAR pe Iulian Dima. N-ai cum să-i trimiți pe acești arbitri la meciuri foarte importante.

Venim la Botoșani, Iulian Călin la centru, Mladinovici VAR. Nu se poate așa ceva. Ei nu arbitrează. N-am zis nimic după meciul de la Iași, chiar dacă a fost penalty foarte clar”.

Eugen Trică: „Înainte se mai dădea pentru gazde 5-10%. Acum a fost mai mult de 10%”

„Băieții ăștia nu arbitrează. Știți cine arbitrează? Spectatorii! Spectatorii arbitrează. Dacă la Iași era Hațegan, îl mai întorcea Dima de la VAR pe Hațegan? Niciodată!

Vrem arbitri buni! Pentru că sunt meciuri decisive. Au venit suporteri de la Craiova, plâng! Vrem arbitraj bun, pentru că ei nu arbitrează, arbitrează spectatorii! Dacă zice spectatorul că e aut, tușierul dă aut.

Nu se poate așa ceva. Așa arbitraj eu n-am mai văzut de foarte mult timp. Înainte se mai dădea pentru gazde 5-10%. Acum a fost mai mult de 10%. Echipa asta a arătat foarte bine. Toți antrenorii se vaită de lucrurile astea, dar nu se ia nicio măsură. Arbitrii buni ai noștri care sunt prin Europa League sau prin Champions League, unde sunt? Veniți, că aici sunt meciurile importante. Sunt oameni care investesc foarte mulți bani. Domnul Mititelu investește foarte mulți bani. Vrem arbitri buni, care știu să arbitreze. Nu Călin, nu Vidican. Reveniți-vă, domnilor! Mulțumesc”, a fost monologul lui Eugen Trică, la digisport.ro. FC Botoşani – FCU Craiova 4-1 A fost o fază controversată încă din startul partidei de la Botoşani. Arbitrul Iulian Călin a acordat un penalty pentru moldoveni, în minutul 17, dar a fost chemat să revadă faza. După ce a consultat sistemul VAR, a decis să îşi schimbe decizia. Imediat după, Bălunţă a reuşit să deschidă scorul cu o lovitură de cap. Gazdele au reuşit remontada după pauză. Enzo Lopez a restabilit egalitatea din penalty, în minutul 58. Arbitrul a fost din nou în centrul atenţie după o fază care a stârnit controverse. Cu 20 de minute înainte de final, Chiţu a văzut al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Mailat a profitat şi marcat golul de 2-1 în minutul 76. Imediat după, Lopez a reuşit „dubla” cu o execuţie de senzaţie. Şutul lui Mailat a şutat în transversală, iar atacantul argentinian a reluat din „foarfecă” mingea în poartă. În prelungiri a marcat şi Florescu. Reclamă

Jucătorii lui Leo Grozavu s-au impus cu scorul de 4-1 şi au obţinut un succes uriaş! În schimb, continuă problemele la echipa lui Adrian Mititelu. Dinamo a ajuns ultima în Liga 1, la un singur punct în spatele lui FCU Craiova şi FC Botoşani. Alb-roşiii au duel cu Poli Iaşi.

