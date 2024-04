Bogdan Lobonţ a "luat foc" înainte de Rapid - Universitatea Craiova: "Nu puteți să-mi spuneți asta" Întrebarea care l-a deranjat - Antena Sport

De asemenea, Bogdan Lobonţ a mărturisit că s-a „împăcat” cu Ermal Krasniqi, după ce kosovarul a părut a fi deranjat de faptul că a fost schimbat în duelul cu Farul, din etapa precedentă.

„Am vorbit cu Krasniqi. Depinde din ce perspectivă o vezi. Poate o vezi din perspectiva comentatorului, a celui ce nu cunoaște dinamicile care sunt în cabină. Eu și Ermal știm ce s-a întâmplat, atât la gestul lui, cât și la ce a urmat. Eu mă bazez pe toți jucătorii care sunt la Rapid, toți jucătorii care sunt sub contract cu Rapid.

Reclamă

Ceea ce am avut de clarificat cu el am făcut-o atât după meci, cât și a doua zi. Că persoanele din afară comentează, eu nu am ce să fac.

De unde știți voi că băieții sunt cu moralul la pământ? Cu tot respectul, voi nu cunoașteți situația din interior! Voi sunteți în exterior, nu știți ce se întâmplă la antrenamente, în cantonament. Eu gestionez cu instrumentele pe care le am la dispoziție.

Nu puteți voi să veniți să-mi spuneți că jucătorii sunt cu moralul la pământ, e doar perspectiva voastră.

Reclamă 4 / 0/3

Nu trebuie să ne ascundem după deget. Atmosfera e încărcată, realitatea asta este. Ne conformăm realității, încercăm să ne canalizăm energia la ce vrem să facem. Depinde doar de noi către ce ne îndreptăm. Eu nu sunt magician, îmi pare rău că trebuie să folosesc un clișeu. Depinde de noi să facem tot ce putem”, a declarat Bogdan Lobonţ, la conferinţa de presă. Ionel Ganea l-a făcut praf pe Bogdan Lobonț Fostul atacant de la Rapid, Ionel Ganea, l-a făcut praf pe Bogdan Lobonț. Acesta a lansat un atac direct la adresa antrenorului, după 1-3 cu Farul, în playoff-ul Ligii 1. „Uită-te la el! E depășit de situație, eu nu am mai văzut antrenor ca ăsta, care să fie așa fricos în a spune ceva de rău despre echipa lui. Ai pierdut clar, nu te-a iertat Hagi, iar după meci spui despre istorie și apartenență?! Părțile rele nu le evidențiezi?! Nu înțeleg ce e acolo la ei, dacă o fi certuri, scandaluri, chiar nu pot să îmi dau seama. E dificil, primesc prea multe goluri, au început foarte bine campionatul, erau în primele trei, iar acum sunt aproape să rateze cupele europene”, a declarat Ionel Ganea, potrivit gsp.ro.

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...