"Uită-te la el!" Ionel Ganea l-a făcut praf pe Bogdan Lobonț! Atac direct la adresa antrenorului de la Rapid - Antena Sport

De asemenea, Ionel Ganea a vorbit și despre situația de la echipă și nu a găsit o explicație pentru care Rapid a ajuns atât de jos în playoff.

„Uită-te la el! E depășit de situație, eu nu am mai văzut antrenor ca ăsta, care să fie așa fricos în a spune ceva de rău despre echipa lui. Ai pierdut clar, nu te-a iertat Hagi, iar după meci spui despre istorie și apartenență?! Părțile rele nu le evidențiezi?!

Nu înțeleg ce e acolo la ei, dacă o fi certuri, scandaluri, chiar nu pot să îmi dau seama. E dificil, primesc prea multe goluri, au început foarte bine campionatul, erau în primele trei, iar acum sunt aproape să rateze cupele europene”, a declarat Ionel Ganea, potrivit gsp.ro.

Ovidiu Herea și Viorel Moldovan nu l-au iertat pe Bogdan Lobonț, după Farul – Rapid 3-1

Ovidiu Herea şi Viorel Moldovan nu au înţeles deciziile luate de Lobonţ pentru partida cu Farul şi nu s-au ferit să pună la zid tactica acestuia:

„(n.r. despre echipa de start) Nu am avut încrede când am văzut-o. Dacă stăm să ne uităm la cuplul de fundaşi centrali, nu au jucat împreună în acest campionat. Este primul meci pentru Dragoş Grigore în acest campionat. După, îl scoţi pe Iacob care a avut evoluţii bune. Nu mai zic de Hasani, pentru că poate zice lumea că am ceva cu el.

Dacă Săpunaru nu are nicio problemă medicală, nu ştiu de ce e lăsat pe bancă”, a declarat Ovidiu Herea, la orangesport.ro. „Sunt momente în care trebuie să iei anumite decizii. Poate că trebuiau luate nişte decizii mult mai repede, care să fie în beneficiul echipei. Ai pus un interimat astăzi care nu ştiu ce a vrut să facă, să experimenteze cu un prim 11 care m-a bulversat. A apelat la Grigore care nu a mai jucat de mult timp, Cristea care a avut probleme şi el. Nu ai jucători creativi, de atac, tot încerci cu Hasani. Am văzut o echipă deplorabilă a Rapidului, fără să fie periculoasă”, a declarat şi Viorel Moldovan.

