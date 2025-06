„Ca Benzema la Real Madrid”. Mihai Stoica a dezvăluit cum l-a convins Gigi Becali pe Denis Alibec să revină la FCSB - Antena Sport

Atunci își pierduse încrederea în el pentru că nu a marcat. Se bătea cu Gnohere. Hai să luăm ce a făcut în Europa: a avut niște prestații remarcabile. Și prestația aia, când Jeremy Mathieu l-a așteptat cu tricoul în mână la Lisabona. Noi atunci aveam o echipă dezechilibrată. În disperare, l-am luat pe Golofca atunci.

Eu am rămas uimit când am văzut transformarea lui fizică, a apărut ca Benzema la Real Madrid. Când a fost prima dată, avea multe kilograme în plus față de cât are acum.

Denis Alibec și-a dat un restart clar la Gică Hagi. Va fi bine, cred eu că va fi foarte bine. Cred că este mult peste ce era când a plecat de la noi și s-a maturizat. Nu numai vârsta îl ajută, ci și modul în care s-a schimbat radical în ultima perioadă”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.