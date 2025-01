"Când alţii nu pot, noi mai putem!" David Miculescu a dezvăluit "secretul" din spatele formei FCSB-ului! Ce detaliu a scos în evidenţă - Antena Sport

David Miculescu a dezvăluit „secretul” din spatele formei FCSB-ului. Atacantul a oferit detalii de la antrenamentele campioanei şi a avut doar cuvinte de laudă la adresa preparatorului fizic, Thomas Neubert.

FCSB a efectuat cantonamentul de iarnă în Antalya, acolo unde a disputat două partide amicale, cu Hamburg şi Dinamo Kiev. Campionii revin în ţară pe 16 ianuarie, urmând ca pe 17 ianuarie să întâlnească Hermannstadt, pe teren propriu, în prima etapă din 2025.

David Miculescu a oferit declaraţii, despre pregătirea de iarnă a FCSB-ului. Atacantul campioanei a dezvăluit că antrenamentele au fost foarte solicitante, însă acest fapt îi va ajuta pe jucători în bătăliile din campionat şi din Europa League.

Miculescu a subliniat că Thomas Neubert are exerciţii diferite faţă de alţi preparatori fizici, fapt ce o ajută pe FCSB să joace la un nivel ridicat până la finalul partidelor.

„Anul acest am avut parte și de două amicale cu echipe foarte bune și, per total, suntem bucuroși pentru că am reușit să facem în primul meci un rezultat foarte bun cu cei de la Hamburg. Chiar dacă în al doilea amical am pierdut, eu zic că ne-am descurcat destul de bine, mai ales pentru că eram și în mijlocul pregătirii.