Cătălin Golofca a semnat! Unde a ajuns fostul jucător al FCSB-ului, alături de un fost dinamovist şi alţi 4 fotbalişti - Antena Sport

Cătălin Golofca a semnat! Unde a ajuns fostul jucător al FCSB-ului Cătălin Golofca, în perioada în care evolua pentru FCSB / Profimedia Images Cătălin Golofca a semnat! Fostul fotbalist al FCSB-ului a ajuns în Liga a 2-a. Odată cu el, au mai semnat cu divizionara secundă 5 fotbalişti. Unul dintre ei a evoluat în trecut pentru Dinamo. Cătălin Golofca va evolua la CSM Slatina. Divizionara secundă îşi face echipă puternică. Odată cu Golofca, au mai semnat cu formaţia olteană fostul dinamovist Cătălin Țîră, David Savu, Alexandru Sima, Paul Toroc și Emilian Pacionel. Cătălin Golofca a semnat! Unde a ajuns fostul jucător al FCSB-ului, alături de un fost dinamovist şi alţi 4 fotbalişti "Aşa cum se întâmplă, la fiecare echipă, în această perioadă există schimbări în lot. De comun acord, clubul nu va mai conta, în noul sezon, pe serviciile jucătorilor Robert Riza, Jhon Mondragon, Valentin Alexandru, Alexandru Sălcianu, Alexandru Ciocâlteu şi Mircea Donca. Mulţumim tuturor pentru aport şi le urăm succes în continuare! La capitolul veniri, au fost perfectate înţelegeri cu următorii fotbalişti: – Cătălin Golofca (33 ani), mijlocaş central. Acesta a evoluat sezonul precedent pentru Chindia Târgovişte, iar în decursul carierei a mai evoluat pentru Rapid CFR Suceava, FC Botoşani, FCSB, CFR Cluj sau Sepsi.

– Cătălin Ţîră (29 ani), atacant. De-a lungul carierei a mai jucat pentru echipe precum FC Braşov, Viitorul Constanţa, rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti sau Concordia Chiajna.

– David Savu (23 ani), fundaş central care în sezonul precedent a evoluat pentru Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

– Alexandru Sima (22 ani), fundaş stânga, sosit de la CS Tunari. Acesta a mai evoluat pentru CSA Steaua, CSM Reşiţa sau AFC Turris Turnu Măgurele.

– Paul Toroc (20 ani), portar ce vine de la CS Dumbrăviţa. – Emilian Pacionel (23 ani), jucător originar din Caracal, care în stagiunea precedentă a evoluat pentru Progresul Spartac. Noile înţelegeri sunt valabile de la 1 iulie, jucătorii nou-veniţi având contracte până pe data de 30 iunie cu echipele pentru care au evoluat în sezonul recent încheiat. Bun venit, tuturor!”, a anunțat CSM Slatina. Gigi Becali îl făcea praf pe Golofca: „Îi mai dau 100.000 de euro lui Iftime să i-l dau înapoi la Botoşani!” Cătălin Golofca a stat la FCSB mai puţin de 4 luni. Gigi Becali îi plătise 400.000 de euro lui Valeriu Iftime pentru a-l transfera de la FC Botoşani. „Pe Golofca l-am scos din concurenţă cu Tănase. N-are cum să-l scoată din echipa pe Tănase. Pentru Golofca îi mai dau 100 000 de euro lui Iftime să i-l dau înapoi la Botoşani. Glumesc, va daţi seama, dar nu poate să fie titular în faţa lui Tanase”, declara Gigi Becali. Valeriu Iftime şi Gigi Becali au avut un schimb de replici în privinţa lui Golofca. Patronul moldovenilor îl cataloga drept „letal” pe jucătorul pe care l-a luat înapoi la Botoşani după ce Gigi Becali a renunţat la el. ”E jucătorul momentului. Becali nu știe ce vorbește. E pe altă lume. E euforic după ce i-a bătut pe cehii ăștia. Are un comportament diferit față de ce ar fi trebuit să se întâmple. Am văzut o conferință de presă la el la palat, cu balaurii în spate, cu icoane. Eu îl respect pentru flerul pe care îl are și pentru ceea ce a făcut cu Steaua (n.r: FCSB).

Golofca e un jucător pe care nu îl dau sub un milion de euro. Rămâne la Botoșani, îi dau salariu mare, cât îi dă și Steaua (n.r: FCSB). Nu e niciun fel de problemă. Dar el va pleca. Sunt multe cereri la ora actuală, dar este un meteorit. Nu are istoric. El merită banii ăștia.

Ați văzut. Este letal, când are mingea la picior. Din campionatul nostru l-a mai dorit Astra, dar nu are bani. În afară de Steaua, nu are nimeni bani să ia jucători de la noi. CFR nu are nevoie de Golofca. Am niște discuții avansate cu alte echipe din afară. Sunt convins că va pleca. Când spui că Golofca costă 300.000, e o obrăznicie”, declara Valeriu Iftime la digisport.ro.