Ce a putut spune Mircea Rednic despre arbitrul din camera VAR, după UTA - Rapid 1-1: "Nici nu mai trebuie să te bucuri!" - Antena Sport

Mircea Rednic l-a arătat cu degetul pe arbitrul din camera VAR, după meciul UTA – Rapid, scor 1-1, din prima etapă a Ligii 1. Antrenorul gazdelor nu îşi explică de ce a fost anulat golul lui Omondi, din minutul 89.

Rednic a alergat până la mijlocul terenului în momentul în care atacantul său reuşise să îl învingă pe Aioani. Meciul s-a reluat de la scorul de 2-1, dar Sebastian Colţescu a fost anunţat din cabina VAR să vină să revadă faza. A întrerupt jocul şi, în cele din urmă, a decis să nu valideze golul gazdelor.

Ce a putut spune Mircea Rednic despre arbitrul din camera VAR, după UTA – Rapid 1-1

Mircea Rednic şi-a ieşit din minţi şi i-a reproşat „centralului” că nu este respectat regulamentul. La final, a avut o reacţie şi despre arbitrul din cabina VAR.

„Ţinând cont că am făcut o repriză bună, a doua, am fost mult mai prezenţi… şi schimbările, jucătorii care au intrat au adus un plus real. Îmi pare rău că am fost aşa de aproape de 3 puncte. VAR-ul ăsta care a intervenit după ce s-a dat drumul la joc.

De când s-a dat drumul, a dispărut verificarea VAR… a fost… mai ţinem şi cu spectacolul, şi cu atacul. Dacă l-a atins puţin, ce să zic… era frumoasă o victorie.