Ce a spus Nicolae Dică despre plecarea de la FC Voluntari după umilinţa cu Sepsi! "Nick" nu a obţinut nicio victorie cu ilfovenii - Antena Sport

Mai comentez arbitrajul la 4-0 și la câte ocazii au avut? Nu are rost. Noi nu am fost bine și trebuie să vedem ce vom face de mâine, pentru a arăta bine la meciul cu ‘U’ Cluj. Am făcut o parte secundă foarte proastă, jucătorii care au venit de pe bancă nu au adus un plus.

Normal că ne putem salva, nu este o diferență mare la înjumătățire.

Am mizat pe acest lucru, să vin cu jucătorii care au evoluat mai puțin, jucători cu experiență. Aceștia sunt jucătorii, cu ei mergem în continuare. Avem încredere că putem să salvăm echipa.

(N.r. Simțiți aceeași încredere din partea conducerii?) Da, am avut o discuție cu cei din conducere, au încredere în mine, în echipă. Doar împreună putem reuși. Nu ne gândim acum la măsuri, ne gândim cum să pregătim meciul următor”, a declarat Nicolae Dică pentru digisport.ro după Sepsi – Voluntari 4-0.

Sepsi – FC Voluntari 4-0. Covăsnenii rămân în cursa pentru play-off

Sepsi – FC Voluntari 4-0, într-un meci din etapa a 29-a, penultima a sezonului regular al Ligii 1. Golurile au fost marcate de Ştefănescu ’11 (penalty), ’61, Varga ’52 şi Matei ’58.

Sepsi ocupă locul şapte în clasament, cu 40 de puncte, cu unul mai puţin decât echipa de pe locul 6, Universitatea Cluj. FC Voluntari este pe 14, cu 27 de puncte. Sepsi: D. Moldovan – Oteliţă (Oroian '72), Ciobotariu, Kecskes, Fl. Ştefan – Kallaku (Popşa '82), N. Păun – Ştefănescu, C. Matei (Aganovic '72), K. Varga (R. Varga '72) – Safranko (Rondon '82). Antrenor: Bernd Storck. FC Voluntari: J. Fernandez – Ricardinho, Turda, Matricardi, Carnat – Droppa (Cascini '66), Crepulja (Răduţ '46) – Boboc, R. Popescu (D. Andrei '46), Dumiter (Ciobanu '46) – Nemec (Florea '72). Antrenor: Nicolae Dică. Cartonaş galben: Matei '70 Arbitri: Marcel Bîrsan – Ovidiu Artene, Vladimir Urzică – Alina Peşu Camera VAR: Vladimir Urzică, Sebastian Colţescu Observatori: Adrian Comănescu, Ion Marin

Ce spunea antrenorul covăsnenilor, Bernd Storck, înainte de meciul cu Voluntari

„Trebuie să luăm meci cu meci și să câștigăm partida de pe teren propriu cu Voluntari. Să vedem ce vor face și adversarii. Nu suntem noi singura echipă care se bate pentru play-off. Trebuie să continuăm în același fel, trebuie să ne concentrăm pentru meciul de acasă. Putem să câștigăm acel meci dacă vom juca precum am făcut-o în celelalte partide de pe teren propriu”, declara antrenorul lui Sepsi, Bernd Storck, înaintea meciului cu Voluntari.

„Sepsi e o echipă care luptă pentru play-off, trebuie să mergem să jucăm, să avem curaj și personalitate. Asta vreau de la jucătorii mei. Vreau să intrăm pe teren și să avem personalitate! Ne putem bate cu orice echipă, cred în continuare în jucători. Sper să ne îndeplinim obiectivele. Nu va fi ușor. Dar așteptăm prima victorie și după vom avea mai mult încredere. Facem jocuri bune, dar din păcate nu luăm puncte. Cu UTA, Universitatea Craiova și cu FCSB nu meritam să pierdem”, declara antrenorul ilfovenilor, Nicolae Dică, înainte de meciul cu Sepsi.

