Ce cotă a ajuns să aibă Rapid la câştigarea titlului în Liga 1, după victoria cu CFR - Antena Sport

Restul echipelor au nişte cote uriaşe la o eventuală uriaşă surpriză. Pe listă se mai află Farul Constanţa (cotă 60), Universitatea Craiova (75), Hermannstadt (1500) sau Sepsi (2000).

Victor Angelescu: Distanţa nu mai e aşa de mare

Victor Angelescu pune şi el presiune pe FCSB. Oficialul din Giuleşti a adus aminte şi faptul că sezonul regular se va încheia cu meciul Rapid – FCSB, care poate reduce şi mai mult diferenţa dintre cele două echipe, la vârful ierarhiei.

„Mă bucur că am câștigat. În momentul în care joci cu CFR Cluj în deplasare, un punct e bun. Dar ne-ar fi încurcat, având în vedere că FCSB are 51 de puncte. Mă bucur că i-am bătut pe CFR Cluj. Am făcut un meci bun.

Distanța nu mai e atât de mare… Vom vedea ce se va întâmpla la FCSB – Sepsi. Mai sunt etape până se va termina sezonul, apoi înjumătățirea. Mai e și meciul direct din ultima etapă”, a spus Angelescu, citat de digisport.ro.

Damjan Djokovic vrea titlul cu Rapid pe „modelul CFR Cluj”

Damjan Djokovic vrea titlul cu Rapid pe „modelul CFR Cluj”. Mijlocaşul croat a decis derby-ul din Gruia, din etapa a 25-a a Ligii 1, cu un gol marcat în minutul 9. Nu s-a ferit de cuvinte când a fost întrebat despre şansele la titlu ale noii sale echipe.

Croatul care a înscris primul său gol în tricoul alb-vişiniu a dezvăluit că Rapid trebuie să fie concentrată doar pe a câştiga puncte, indiferent de jocul prestat. Djokovic anunţă că este mai puţin important modul prin care se obţin victoriile. „E o victorie foarte importantă. E un stadion pe care dacă am marcat, am făcut-o pentru CFR. Mergem mai departe. Am început bine anul, încercăm să o ținem tot așa. Aici chiar m-am simțit ca acasă! Am rămas prieten cu unii jucători de la CFR Cluj. Pe teren e vorba de muncă, mă bucur că am reușit să câștigăm aici. Eu zic că Rapid are calitate, mai ales după transferurile din iarnă. Trebuie să așezăm puțin jocul, încetul cu încetul trebuie să ne așezăm. Și la CFR am început cu mulți jucători noi, nu jucam strălucit, dar aveam rezultate. O să vedem cum va fi lupta pentru titlu. Avem drumul nostru, sunt multe puncte de făcut pentru a vorbi de un obiectiv mai mare”, a spus Damjan Djokovic, pentru sursa citată anterior.

