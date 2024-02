"Avem calitate!" Damjan Djokovic vrea titlul cu Rapid pe "modelul CFR Cluj". Cum poate fi răpusă FCSB: "Asta trebuie să facem!" - Antena Sport

Reclamă

„E o victorie foarte importantă. E un stadion pe care dacă am marcat, am făcut-o pentru CFR. Mergem mai departe. Am început bine anul, încercăm să o ținem tot așa.

Aici chiar m-am simțit ca acasă! Am rămas prieten cu unii jucători de la CFR Cluj. Pe teren e vorba de muncă, mă bucur că am reușit să câștigăm aici.

Eu zic că Rapid are calitate, mai ales după transferurile din iarnă. Trebuie să așezăm puțin jocul, încetul cu încetul trebuie să ne așezăm. Și la CFR am început cu mulți jucători noi, nu jucam strălucit, dar aveam rezultate.

O să vedem cum va fi lupta pentru titlu. Avem drumul nostru, sunt multe puncte de făcut pentru a vorbi de un obiectiv mai mare”, a spus Damjan Djokovic, la digisport.ro.

CFR Cluj, învinsă pe teren propriu de Rapid

Damjan Djokovic a marcat singurul gol al derby-ului din Gruia. A înscris, în minutul 9, cu un şut deviat. Cu 4 titluri cucerite în tricoul CFR-ului, croatul a refuzat să se bucure pentru primul său gol la Rapid. CFR Cluj a atacat în gol şi a cedat cu 0-1. A suferit prima înfrângere stagională pe teren propriu!

CFR Cluj: Sava – Mogoş, Boben, M. Ilie, Manea – Muhar, Keita, Tachtsidis (El Kaddouri ’60) – Deac, Bîrligea (Godly ’46), Otele (Serebe ’81). Antrenor: Adrian Mutu. Rapid: Aioani – Onea (Braun ’54), Săpunaru (Cristea ’17), Iacob, Borza – Al. Albu, Djokovic – Krasniqi (Bamgboye ’70), Burmaz, Papeau (Petrila ’70) – Rrahmani (Oaidă ’70). Antrenor: Cristiano Bergodi. Cartonaşe galbene: Tachtsidis ’77, Deac ‘90+3 / Albu ‘86 Arbitri: Sebastian Colţescu – Ovidiu Artene, Daniel Mitruţi – Iulian Dima Arbitri VAR: Sorin Costreie, Szabolcs Kovacs Observatori: Marcel Savaniu, Dan Potocianu Rapid a obţinut a patra victorie la rând, din tot atâtea meciuri disputate în 2024. Giuleştenii s-au apropiat astfel la 6 puncte de liderul FCSB. Jucătorii lui Elias Charalambous joacă în această etapă pe teren propriu cu Sepsi. Meciul va fi duminică, de la ora 20:45, în format LIVE TEXT pe AS.ro. Reclamă

Cum arată casamentul în Liga 1:

1. FCSB – 51 de puncte

2. Rapid – 45 de puncte

3. CFR Cluj – 42 de puncte

4. Universitatea Craiova – 38 de puncte

5. Farul – 37 de puncte

6. Sepsi – 33 de puncte

7. Hermannstadt – 33 de puncte

8. U Cluj – 33 de puncte

Damjan Djokovic le-a răspuns contestatarilor cu primul gol în tricoul Rapidului

Djokovic a şutat fără să stea pe gânduri. Balonul a fost deviat de Boben şi a intrat în poarta apărată de Sava.

Damjan Djokovic a fost jucător de bază la CFR Cluj între 2017 şi 2021. A refuzat să se bucure după ce a înscris, din respect pentru fosta sa echipă.

Veteranul de 33 de ani a marcat al treilea gol stagional. Mai avea două reuşite în tricoul FCSB-ului, în partidele cu Sepsi, respectiv Petrolul.

Djokovic a fost cel mai contestat transfer al iernii făcut de Dan Şucu în această perioadă de mercato.

