Ce l-a surprins pe Marius Lăcătuş, după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt! Concluzii ferme după primul meci al campioanei din 2025 - Antena Sport

Marius Lăcătuş, în timpul unui eveniment/ Hepta Marius Lăcătuş a tras concluziile, după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 1-1, în prima etapă din 2025. Fostul internaţional s-a declarat surprins de golul superb marcat de Valentin Creţu. Valentin Creţu a „salvat-o" pe FCSB, cu golul marcat în minutul 86. Fundaşul a punctat în premieră pentru formaţia roş-albastră. Marius Lăcătuş, concluzii după FCSB – Hermannstadt 1-1 Marius Lăcătuş a lăudat jocul campioanei, din meciul cu Hermannstadt. „Fiara" a subliniat că jucătorii FCSB-ului au un nivel foarte bun, din punct de vedere fizic, dat fiind faptul că şi-au creat numeroase ocazii în duelul cu sibienii. Lăcătuş a transmis, de asemenea, că în momentul golului marcat de Valentin Creţu, a avut impresia că marcatorul este, de fapt, Marius Ştefănescu. „Prea multe lucruri nu sunt reproșat (n.r. celor de la FCSB). Și-au dorit. Din punct de vedere fizic sunt la un nivel ridicat. Poate soluțiile la finalizare nu au fost cele mai bune.

Chiar dacă Hermannstadt s-a apărat, FCSB a reușit, și-a creat o mulțime de ocazii clare. Eu am crezut că în locul lui Crețu era Ștefănescu (n.r. la gol)„, a declarat Marius Lăcătuş, conform digisport.ro, după FCSB – Hermannstadt 1-1.

Avertismentul lui Valentin Creţu după ce a salvat-o pe FCSB cu Hermannstadt

La finalul partidei, Valentin Creţu a spus că au contat şi absenţele lui Darius Olaru şi Vlad Chiricheş. De asemenea, Vali Creţu a spus că lupta pentru titlu va fi una dură şi că toţi jucătorii trebuie să fie bine din punct de vedere fizic şi mental.

”Am început bine. Am avut câteva ocazii. Dar, din păcate au marcat cei de la Hermannstadt și a devenit meciul din ce în ce mai greu. Au jucat cu cinci fundași și s-au apărat bine. Ne-a fost greu să marcăm. Am făcut-o târziu. Am avut câteva ocazii.

