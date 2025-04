Reacţia lui Gică Hagi după ce Neluţu Varga a anunţat că vrea 18 milioane de euro pe transferul lui Louis Munteanu - Antena Sport

Louis Munteanu nu s-a bucurat după golul marcat cu Farul

CFR Cluj a eliminat-o pe Farul în semifinalele Cupei României, după un 4-1 categoric. Louis Munteanu a marcat pentru 3-1, la finalul primei reprize şi nu s-a bucurat după reuşită. Munteanu e campion cu Farul în sezonul 2022-2023, atunci când a marcat 10 goluri pentru dobrogeni.

„Eu am spus și la conferință, mereu când voi juca împotriva Farului o să fie ceva special, nu am cum să mă bucur, la ei am crescut. Pentru asta am muncit tot anul, vrem să câștigăm un trofeu. Încă nu am realizat nimic, trebuie să facem un meci bun și în campionat.

Mereu lucrăm la fazele fixe, în ziua meciului. Mă bucur că am reușit să marcăm după acel corner. Lucrăm, poate o să fie și Mister fericit acum, că am marcat după o fază fixă”, a spus Louis Munteanu, la digisport.ro.