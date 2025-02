Ce mesaj a avut Daniel Popa pentru Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB: "Nu am avut cine ştie ce relaţie" - Antena Sport

Daniel Popa a plecat de la FCSB după doar jumătate de sezon petrecut la campioana României. Fostul atacant de la U Cluj şi Dinamo este fusese adus la FCSB pentru 300.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Popa nu a confirmat, reuşind să înscrie doar dubla din meciul tur cu Virtus, din preliminariile UEFA Champions League, câştigat cu 7-1 de campioana României. El mai are şi două pase decisive, una dintre ele în meciul câştigat de FCSB cu 1-0 în minutul 90, în faţa celor de la Maccabi Tel Aviv.

Daniel Popa i-a mulţumit lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB

După ce s-a despărţit oficial de FCSB, Daniel Popa nu regretă perioada petrecută la formaţia roş-albastră şi vrea să meargă mai departe. De asemenea, el a ţinut să îi mulţumească lui Gigi Becali pentru oportunitatea oferită:

„Este adevărat, am reziliat de comun acord, asta este situaţia. Nu sunt supărat, nu am nimic de reproşat, mă bucur că am avut şansa să joc la această echipă şi asta este viaţa. Mergem mai departe.

Nu am avut nicio problemă la FCSB. Acum, rămâne de văzut zilele astea ce o să fie. Am mai multe oferte, din afară şi din România. Prima mea opţiune este să merg în străinătate, dar dacă nu voi semna acolo, probabil rămân în ţară.