Home | Fotbal | Liga 1 | Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB

Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB

Dan Roșu Publicat: 24 iunie 2026, 23:12

Comentarii
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB

Gigi Becali - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Mihai Stoica a anunţat că cel mai important jucător din ultimii ani de la FCSB, Florin Tănase, va semna prelungirea contractului cu roş-albaştrii chiar pe 25 iulie, de ziua lui Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 31 de ani s-a întors din vacanţa în care a fost alături de Florinel Coman şi Denis Drăguş şi e pregătit să negocieze acum cu patronul echipei.

Florin Tănase, pregătit să semneze prelungirea contractului cu FCSB

„Despre Tănase, mâine cred că va fi discuția decisivă purtată cu patronul. Astăzi era puțin mai complicat, abia s-a întors în țară, este ziua de naștere a lui Gigi, mâine este în acte”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

Deși ajunsese la un acord verbal cu Gigi Becali pentru prelungirea înțelegerii cu vicecampioana României, Tănase nu a semnat noul contract înainte de plecarea în vacanță.

FCSB a renunțat la patru fotbaliști

Pe de altă parte, Gigi Becali a tăiat în carne vie la FCSB, iar miercuri a anunțat oficial că a reziliat contractele a patru fotbaliști. Este vorba de Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac.

Reclamă
Reclamă

“FCSB anunță că jucătorii Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac nu vor continua în tricoul roș-albastru în sezonul 2026-2027.

Clubul nostru le mulțumește pentru contribuție și le urează mult succes în carieră!”, se arată în mesajul postat pe rețelele sociale.

Oferte de joburi pe litoralul Greciei. Salariu de 5.000 de euro pentru cea mai căutată meserieOferte de joburi pe litoralul Greciei. Salariu de 5.000 de euro pentru cea mai căutată meserie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trucul prin care poți face rapid răcoare în mașină, fără a porni climatizarea
Observator
Trucul prin care poți face rapid răcoare în mașină, fără a porni climatizarea
Emil Boc, mesaj ferm pentru Vladimir Putin: „Imnul Rusiei nu se va intona în Sala Polivalentă din Cluj!”
Fanatik.ro
Emil Boc, mesaj ferm pentru Vladimir Putin: „Imnul Rusiei nu se va intona în Sala Polivalentă din Cluj!”
0:10 25 iun.

Scoția – Brazilia, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Echipele de start
23:57

VIDEOCanada – Elveţia 1-2. Europenii termină pe primul loc Grupa B. Poziție secundă pentru gazdele de la Mondial
23:45

VIDEOBosnia Herțegovina – Qatar 3-1. Naţionala lui Barbarez, ca şi calificată în şaisprezecimi după un meci “nebun”
23:00

EXCLUSIV“Messi ce să zică?”. Cristiano Ronaldo, “taxat” după ce a spus “M-am întors” la finalul meciului cu Uzbekistan
21:39

VideoFanii români aşteaptă să urmărească Brazilia lui Vinicius în Piaţa World Cup
21:13

Elias Charalambous, prezentat oficial la noua echipă! Unde va antrena fostul tehnician al FCSB-ului
Vezi toate știrile
1 Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român 2 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 3 FotoCum arată Corina Caciuc acum. A strălucit la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Cât au costat cele două rochii 4 FCSB, negocieri avansate cu jucătorul de 1.500.000 de euro 5 Zlatan Ibrahimovic, reacţie fabuloasă după ce Cristiano Ronaldo a strigat “M-am întors” către camerele TV 6 Schimbare importantă în CCA! Vine un arbitru cu sute de meciuri în Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere