Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB

Mihai Stoica a anunţat că cel mai important jucător din ultimii ani de la FCSB, Florin Tănase, va semna prelungirea contractului cu roş-albaştrii chiar pe 25 iulie, de ziua lui Gigi Becali.

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Atacantul de 31 de ani s-a întors din vacanţa în care a fost alături de Florinel Coman şi Denis Drăguş şi e pregătit să negocieze acum cu patronul echipei.

Florin Tănase, pregătit să semneze prelungirea contractului cu FCSB

„Despre Tănase, mâine cred că va fi discuția decisivă purtată cu patronul. Astăzi era puțin mai complicat, abia s-a întors în țară, este ziua de naștere a lui Gigi, mâine este în acte”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

Deși ajunsese la un acord verbal cu Gigi Becali pentru prelungirea înțelegerii cu vicecampioana României, Tănase nu a semnat noul contract înainte de plecarea în vacanță.

FCSB a renunțat la patru fotbaliști

Pe de altă parte, Gigi Becali a tăiat în carne vie la FCSB, iar miercuri a anunțat oficial că a reziliat contractele a patru fotbaliști. Este vorba de Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac.